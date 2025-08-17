Diez vinos Pinot Noir muy ricos y sus precios para disfrutar

Originaria de la región francesa de Borgoña, el Pinot Noir ha conquistado el paladar de sommeliers y consumidores en todo el mundo, desde los viñedos europeos hasta las laderas más australes de la Patagonia argentina . Este 18 de agosto está celebrando un nuevo día internacional de la cepa.

Su nombre proviene del francés pin (pino) y noir (negro), en referencia a la forma apretada y cónica de sus racimos y al color oscuro de sus bayas. Con más de mil años de historia documentada, el Pinot Noir es considerado el “rey de los tintos ligeros” y uno de los pilares en la elaboración de los grandes vinos de Borgoña y de muchos espumosos de Champagne.

Si algo caracteriza al Pinot Noir es su exigencia. Su piel fina lo hace vulnerable a enfermedades y cambios climáticos bruscos, lo que obliga a los productores a trabajar con precisión quirúrgica en el viñedo. Sin embargo, esta dificultad se ve recompensada con vinos de una sutileza aromática única, que pueden expresar desde frutas rojas frescas y flores hasta notas terrosas y minerales.

En el país, el Pinot Noir ha encontrado su lugar en regiones frescas como el Valle de Uco (Mendoza), la Patagonia (Neuquén y Río Negro) y zonas de altura en Salta y Jujuy. Allí, el clima frío y las marcadas amplitudes térmicas favorecen una maduración lenta y equilibrada. Esto se traduce en vinos con buena acidez, taninos suaves y un perfil aromático que seduce tanto a expertos como a aficionados.

El Pinot Noir se destaca por su versatilidad gastronómica. Marida a la perfección con platos de aves, pescados grasos como el salmón, pastas con salsas suaves e incluso algunas preparaciones de cocina asiática. Servido levemente fresco, puede ser la estrella de una cena elegante o una reunión informal.

Diez recomendados para disfrutar este próximo día del Pinot Noir

En un mercado cada vez más global, el Pinot Noir mantiene su halo de exclusividad y romanticismo. No es un vino para buscar potencia, sino para descubrir capas de sutileza y expresión del terroir. Cada botella cuenta una historia distinta, y eso lo convierte en un verdadero objeto de culto. A continuación diez elegidos para celebrar el día.

Finca Magnolia Extra Brut

finca magnolia Finca Magnolia Extra Brut.

Burbujas finas y persistentes, de matices rosado pálido. Es un espumante con notable acidez refrescante. En nariz frutal, con notas de membrillo. El contacto con lías es corto para preservar la frescura y el carácter joven del mismo, pero que aporta también una atractiva complejidad. Precio: $14.200

Terrazas de los Andes Reserva Pinot Noir

Terrazas PN Terrazas Reserva Pinot Noir.

Es un vino con una expresión aromática intensa, destacando aromas de fruta fresca, como cereza, guinda, frutilla, y un toque de kirsch, aportando profundidad y complejidad. En boca, se presenta con una acidez fresca, y un centro de boca jugoso y envolvente. De final suave y sedoso, que envuelve el paladar en una experiencia equilibrada y placentera. Precio: $15.140

Cruzat Cosecha Temprana

Cruzat PN Cruzat Cosecha Temprana.

Cruzat fue pionera en el segmento de espumosos con bajo alcohol al lanzar, en 2022, este rosado 100% Pinot Noir. Liviano pero expresivo, Cosecha Temprana es ideal para quienes buscan nuevas experiencias sin resignar calidad. Fresco, frutado y versátil, funciona tanto como aperitivo como acompañando comidas frescas y saludables. Precio: $22.400

Saurus Barrel Pinot Noir

Saurus PN Saurus Barrel Fermented

A la vista presenta color rojo brillante de intensidad media alta. En nariz se perciben aromas a frutos rojos como grosellas, frambuesas y frutillas. Además tiene notas florales y suaves dejos de vainilla y cacao aportados por el roble. En boca es muy frutado, con taninos dulces y refinados. Una acidez vibrante al final que lo hace muy agradable y bebible. Precio: $23.000

Catalpa Pinot Noir

Catalpa-Pinot-Noir Catalpa Pinot Noir.

Pálido rojo rubí brillante. En nariz presenta aromas a mermelada de frambuesas y grosellas, balsámico; su paso por madera aporta un toque de caramelo. En boca, es elegante y equilibrado, de taninos sedosos y aterciopelados; intensos frutos rojos. La guarda potencial es de 7 años.

Pulenta Estate Pinot Noir

Pulenta Estate PN Pulenta Estate Pinot Noir

Posee un color rojo rubí tenue. Notas a frutos rojos como guindas, frutillas y suaves aromas a flores blancas y rosas. En boca el vino es delicado y fresco, preo con estructura para acompañar comidas y persistir notablemente en boca. Un muy buen final, largo y sedoso. Precio: $33.000

Trapiche Gran Medalla Pinot Noir

Trapiche PN Trapiche Gran Medalla Pinot Noir

De color rojizo, este vino presenta aromas a frambuesas, moras y cerezas. Sus notas finales de violetas son típicas de este Pinot Noir. Un vino de gran delicadeza y marcada acidez que le da elegancia y complejidad. Precio: $33.700

Rosell Boher Rosé

Rosell Boher Rosell Boher Rosé.

Es un espumante color rosa salmón con reflejos cobrizos, brillante y limpio. Con burbujas pequeñas y delicadas que se elevan en forma de aguja. Notas aromáticas de frutas como manzana roja, cerezas, frambuesas, ananá, cítricos como el quinoto, cáscaras de naranja, levaduras, pan tostado y almendras. En boca, su entrada es fresca y suave. En medio de boca, presenta gran cuerpo, una acidez alta, con burbujas vibrantes aportando mayor frescura. Precio: $53.000

Nant y Fall Pinot Noir

Nant y Fall (3) Nant and Fall Pinot Noir

A solo 12 kilómetros de Trevelin, junto a la Ruta 259 que lleva a Chile, las Viñas de Nant y Fall se han convertido en una referencia para todos los viajeros. De hermosa tonalidad rojo cereza, aroma fresco, con marcadas notas de frutos rojos (cerezas, frambuesas, fresas). Presenta una agradable jugosidad y taninos sedosos que lo hacen levitar en el paladar. Un notable vino joven con gran potencial. Precio: $60.000

Otronia Pinot Noir

Otronia PN Otronia Pinot Noir.

Este vino es el resultado de una cuidadosa selección de uvas provenientes de parcelas seleccionadas de los viñedos Paico y Sierra Silva, en Sarmiento, la provincia de Chubiut. Refleja la expresión más profunda y pura del terruño de Otronia, a través de una de las variedades más especiales que es el Pinot Noir. Se busca mostrar la esencia del terruño y del paisaje a través de la máxima expresión hecha vino. Precio: $99.000