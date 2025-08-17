Cómo usar medias con tacos en tu look según Minerva Casero

La actriz, Minerva Casero, se inspiró en pasarelas de lujo y trae de vuelta la dupla más osada de los 2000. ¡Mirá!

En un evento exclusivo de Buenos Aires por los 100 años del ballet del Teatro Colón, Minerva Casero apareció con un look que consistió de un vestido baby doll de tul blanco, tiras finas, volados y ese aire de frescura que Javier Saiach sabe capturar tan bien en sus diseños.

La pieza, con su silueta naïf, ya tenía suficiente dulzura, pero Minerva, en lugar de los tacones clásicos o sandalias que cualquiera habría elegido, se calzó unos stilettos negros afilados con medias tres cuartos blancas.

Ese detalle, pequeño para algunos y disruptivo para otros, fue lo que elevó el look. Las medias blancas, más asociadas a uniformes escolares o looks vintage, encontraron en los stilettos un contrapunto elegante y rebelde a la vez. Un gesto que rompió con la rigidez de las combinaciones “permitidas”.

El vestido, ligero como un suspiro, contrastaba con los zapatos estructurados y las medias, generando un equilibrio extraño pero cautivador. Para redondear, Minerva llevó un mini bolso redondo rosa pastel, casi de juguete, y una bufanda negra que interrumpía el blanco etéreo.

No fue una elección improvisada en lo absoluto. Esta dupla de soquetes y tacos tuvo su momento de gloria hace dos décadas, y ahora reaparece reinterpretada, sin miedo al ridículo y con una cuota de juego. En esta versión, el truco estuvo en la proporción puesto a que las medias fueron finas, en algodón blanco, ni muy altas ni muy bajas, para que asomen lo justo sobre el zapato. Esto, sumado a un stiletto de corte clásico para evitar que la mezcla se torne caricaturesca.