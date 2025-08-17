Cómo plantar tomates con facilidad y ahorrando espacio

En qué consiste la técnica que asegura un crecimiento vigoroso de los tomates y que sólo requiere una cuerda y estacas para las plantas.

La técnica de la cuerda de tomates es una forma sencilla y eficaz de cultivar ese vegetal para obtener una cosecha abundante. Esta técnica permite que las plantas de tomate logren un crecimiento vertical y así se optimice el terreno en la huerta. Por otra parte, es una técnica que ayuda a prevenir algunos errores en el cultivo de los tomates y a mejorar la circulación del aire entre los tallos para así prevenir plagas y enfermedades fúngicas.

TOMATE 1.jpg El tomate, una delicia para preparar cientos de recetas. Gentileza Con esta técnica lo que se logra es que los tomates cultivados se desarrollen rápidamente y en forma permanente produzcan nuevos brotes.

Técnica del hilo del tomate Consiste en una instalación vertical de un hilo que sostiene los tallos los tomates.

Se hace así porque al orientarlas hacia arriba, los tomates estarán en condiciones óptimas de cultivo.

Cómo plantar tomates con facilidad y ahorro de espacio Cultivos de tomates cherry, en forma vertical. mercadolibre.com.ar Gracias a la óptima circulación de aire que proporciona este sistema hay menos riesgos de enfermedades de la planta el rizado de la hoja , el tizón y el mildiú polvoroso. Y las plagas del tomate suelen mantenerse alejadas.