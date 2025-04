Cómo aclarar la piel del rostro con una mascarilla casera de tomate

Para preparar esta mascarilla solo se requiere una cucharada de pulpa de tomate, una cucharada de azúcar y un trozo de algodón. No es necesario hacer grandes cantidades. Con estos ingredientes es suficiente para una aplicación diaria. Lo ideal es usarla por las mañanas. Además, la luz solar posterior mejora los resultados si se cuida el tiempo de exposición de la piel.

Una vez mezclados el tomate y el azúcar, se aplica con movimientos suaves. Es importante no frotar con fuerza. La idea es activar la circulación sin irritar el rostro. El algodón ayuda a que el producto se reparta de forma uniforme.

Úsala por las mañanas.

Los movimientos deben ser circulares, prestando atención a zonas como la frente, la nariz y el mentón. Estas áreas suelen concentrar más grasa o células muertas, y se benefician mucho con una limpieza así.

Déjala actuar durante quince minutos. El enjuague debe hacerse con agua tibia. Luego seca con una toalla suave, sin frotar ni presionar. Esta rutina, repetida cada día, genera cambios notables. La piel se ve más pareja, más luminosa y menos apagada. No se trata de blanquear, sino de recuperar la apariencia saludable que a veces se pierde por la exposición diaria al ambiente.

No se aconseja usar esta mascarilla más de una vez al día. Aunque sea suave, la exfoliación diaria ya estimula lo suficiente. Más repeticiones podrían provocar el efecto contrario. Si la piel es muy sensible, se puede ajustar la frecuencia. Un día sí y otro no también da buenos resultados. Lo importante es observar cómo responde el rostro después de cada aplicación.