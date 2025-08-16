Receta de champiñones rellenos al horno: perfecta para fiestas.
Receta de champiñones rellenos al horno, fáciles, sabrosos y versátiles, perfectos como entrada, guarnición o plato principal para cualquier ocasión.
Si buscas una opción deliciosa, saludable y fácil de preparar, esta receta de champiñones rellenos al horno es perfecta para ti. Combina la suavidad de los champiñones con un relleno sabroso que se hornea hasta quedar dorado y aromático. Ideal como aperitivo, entrada o guarnición.
Los champiñones rellenos al horno son una preparación versátil y deliciosa que puede adaptarse a cualquier ocasión, desde una comida informal hasta una cena más elegante. Su base, el champiñón, es un ingrediente bajo en calorías y rico en nutrientes, que combina a la perfección con una gran variedad de sabores. Los champiñones rellenos al horno resalta la suavidad y el aroma natural de los hongos, potenciados por un relleno sabroso que se hornea hasta quedar dorado y crujiente en la superficie.
El proceso es sencillo y no requiere experiencia avanzada en la cocina, por lo que resulta ideal tanto para principiantes como para quienes disfrutan innovando en sus platos. Además, ofrece una gran flexibilidad: se puede preparar con queso, hierbas frescas, verduras, carnes o incluso opciones veganas, adaptándose a diferentes gustos y necesidades alimenticias.
Ingredientes
Champiñones grandes frescos, queso rallado, pan rallado, ajo picado, perejil fresco picado, aceite de oliva, sal, pimienta negra, jamón picado o trozos de verduras (opcional).
Prepara paso a paso champiñones rellenos al horno
- Elige champiñones grandes y firmes. Con un paño húmedo o papel de cocina, limpia la superficie con cuidado para retirar la tierra. Evita sumergirlos en agua para que no absorban humedad. Retira los tallos con suavidad y resérvalos para el relleno.
- Pica finamente los tallos retirados y colócalos en un recipiente. Añade el ajo picado, el perejil fresco y el jamón o verduras si decides incluirlos. Incorpora un poco de queso rallado, pan rallado y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla todo hasta obtener una preparación homogénea. Ajusta con sal y pimienta al gusto.
- Coloca las cabezas de los champiñones en una bandeja para horno previamente engrasada o cubierta con papel de hornear. Con la ayuda de una cuchara, rellena cada uno con la mezcla preparada, presionando suavemente para que quede compacta y ligeramente por encima del borde.
- Espolvorea un poco más de queso rallado sobre cada champiñón para que, al hornear, se forme una capa dorada y crujiente. Si quieres un acabado extra aromático, agrega un hilo de aceite de oliva por encima antes de hornear.
- Precalienta el horno a 180 °C. Lleva la bandeja con los champiñones al horno y cocina durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén tiernos y el queso se haya derretido y dorado. Evita exceder el tiempo para que los champiñones no pierdan demasiada humedad.
De la cocina a tu mesa
Retira del horno y deja reposar un par de minutos antes de servir. Puedes presentarlos sobre una base de hojas verdes o acompañados con pan crujiente para aprovechar el jugo que sueltan.
Si buscas una versión más ligera, sustituye el pan rallado por avena molida o almendras trituradas. Para un sabor más intenso, puedes añadir al relleno queso azul o queso de cabra. En caso de querer un toque picante, incorpora un poco de pimentón picante o guindilla molida.
Los champiñones rellenos al horno se pueden preparar con antelación y hornear justo antes de servir. Puedes usar esta receta como base y adaptarla con diferentes combinaciones de ingredientes, como espinaca, cebolla caramelizada o frutos secos.
Los champiñones rellenos al horno es una excelente alternativa para quienes buscan platos llenos de sabor pero fáciles de preparar. Su versatilidad permite adaptarla a distintos gustos y ocasiones, ya sea como aperitivo elegante, guarnición nutritiva o incluso como plato principal acompañado de una ensalada fresca. Con ingredientes simples y pasos claros, obtendrás un resultado que sorprende por su aroma, textura y presentación. ¡Y a disfrutar!