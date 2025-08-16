¿Antojo? Receta de rosquitas con glaseado de limón brillante
Receta de rosquitas con glaseado de limón fáciles y esponjosas, ideales para una merienda fresca y dulce. Listas en pocos pasos y muy sabrosas.
La receta de rosquitas con glaseado de limón es perfecta para quienes buscan un bocado dulce, esponjoso y con un toque cítrico. Con ingredientes simples y pasos claros, esta preparación te permite lograr unas rosquitas caseras ideales para acompañar una merienda, regalar o disfrutar recién horneadas.
Las rosquitas con glaseado de limón son un clásico de la repostería casera. Estas pequeñas piezas de masa horneada combinan una textura suave y aireada con el sabor refrescante del limón en su cobertura. Son perfectas para quienes buscan un dulce equilibrado, ni muy empalagoso ni demasiado seco. Las rosquitas con glaseado de limón es versátil: se puede adaptar para hacerlas más crocantes o más tiernas, según el gusto, y el glaseado se puede intensificar o suavizar dependiendo de la cantidad de jugo o ralladura que se utilice. Además, esta preparación es ideal para compartir, ya que se conserva bien durante varios días si se almacena correctamente. Te enseñamos a preparar la masa desde cero, a darle forma a las rosquitas de manera uniforme y a aplicar el glaseado para que queden brillantes y tentadoras. Con paciencia y atención a los detalles, lograrás un resultado digno de panadería, pero hecho en casa.
Ingredientes
Harina de trigo 0000 500 g, azúcar 100 g, huevos 2, leche tibia 120 ml, manteca o margarina derretida 50 g, levadura seca 7 g (o 20 g de levadura fresca), sal 1/2 cucharadita, ralladura de 1 limón.
Para el glaseado de limón: azúcar glass 200 g, jugo de 1 limón (aproximadamente 3 cucharadas), ralladura de limón 1 cucharadita.
Desarrollo paso a paso para que prepares rosquitas con glaseado de limón
- En un recipiente pequeño, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10 minutos hasta que se forme una espuma. Esto indica que la levadura está activa y lista para usar.
- En un bol grande, coloca la harina, el azúcar, la sal y la ralladura de limón. Mezcla bien en seco. Luego, haz un hueco en el centro y agrega los huevos, la manteca derretida y la levadura activada. Comienza a integrar los ingredientes con una cuchara de madera o las manos hasta formar una masa uniforme.
- Lleva la masa a una superficie limpia y ligeramente enharinada. Amasa durante unos 8 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Si está muy pegajosa, puedes agregar un poco más de harina, pero sin excederte para no endurecer la masa.
- Coloca la masa en un bol limpio, cúbrela con un paño y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Una vez levada, desgasifica la masa presionando suavemente con las manos. Divide en porciones de aproximadamente 40 gramos. Forma bollitos y luego haz un orificio en el centro de cada uno, girándolos suavemente para darle forma de rosquita. También puedes usar un cortador para donuts.
- Coloca las rosquitas en una bandeja con papel vegetal, dejando espacio entre cada una. Cúbrelas con un paño limpio y deja levar durante 30 a 40 minutos, hasta que vuelvan a crecer.
- Precalienta el horno a 180°C. Lleva las rosquitas al horno durante 15 a 18 minutos, o hasta que estén apenas doradas. No deben cocinarse en exceso para que conserven una textura suave en el interior. Retíralas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla.
- En un bol, mezcla el azúcar glass con el jugo de limón hasta formar una mezcla espesa pero fluida. Si lo deseas más suave, puedes añadir una cucharadita de agua tibia. Agrega la ralladura de limón para intensificar el sabor y el aroma.
- Una vez frías, baña la parte superior de cada rosquita con el glaseado utilizando una cuchara o sumergiéndolas parcialmente. Deja secar a temperatura ambiente hasta que el glaseado se endurezca y tome un brillo atractivo.
- Las rosquitas pueden conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 o 4 días. Si prefieres una textura más húmeda, puedes añadir un poco más de manteca a la masa en futuras versiones.
De la cocina a tu mesa
La receta de rosquitas con glaseado de limón es una opción casera, fresca y deliciosa para quienes buscan un dulce clásico con un toque cítrico. Su masa esponjosa y el glaseado brillante logran una combinación irresistible, ideal para acompañar cualquier infusión o para ofrecer en reuniones. Lo mejor es su flexibilidad: se pueden preparar más grandes, más pequeñas, con o sin relleno, o incluso adaptarlas a sabores diferentes. Sin embargo, la versión con limón destaca por su equilibrio entre dulzura y frescura. ¡Y a disfrutar!