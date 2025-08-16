¿Antojo? Receta de rosquitas con glaseado de limón brillante

Las rosquitas con glaseado de limón son un clásico de la repostería casera. Estas pequeñas piezas de masa horneada combinan una textura suave y aireada con el sabor refrescante del limón en su cobertura. Son perfectas para quienes buscan un dulce equilibrado, ni muy empalagoso ni demasiado seco. Las rosquitas con glaseado de limón es versátil: se puede adaptar para hacerlas más crocantes o más tiernas, según el gusto, y el glaseado se puede intensificar o suavizar dependiendo de la cantidad de jugo o ralladura que se utilice. Además, esta preparación es ideal para compartir, ya que se conserva bien durante varios días si se almacena correctamente. Te enseñamos a preparar la masa desde cero, a darle forma a las rosquitas de manera uniforme y a aplicar el glaseado para que queden brillantes y tentadoras. Con paciencia y atención a los detalles, lograrás un resultado digno de panadería, pero hecho en casa.