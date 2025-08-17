Budín de limón casero: una receta súper fácil

Preparar budín de limón no necesita de ingredientes raros, y es de esas recetas clásicas que se hacen una vez y después se repiten cada vez que hay ganas de algo dulce. El secreto está en batir bien los huevos con el azúcar para lograr la textura perfecta, y no olvidarse de rallar el limón justo antes de incorporarlo para que su perfume se mantenga fresco. Así que... ¡manos a la obra!