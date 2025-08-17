Budín de limón casero: una receta súper fácil
Paso a paso súper sencillo para que prepares esta receta de budín con limón, perfecto para acompañar el té.
Preparar budín de limón no necesita de ingredientes raros, y es de esas recetas clásicas que se hacen una vez y después se repiten cada vez que hay ganas de algo dulce. El secreto está en batir bien los huevos con el azúcar para lograr la textura perfecta, y no olvidarse de rallar el limón justo antes de incorporarlo para que su perfume se mantenga fresco. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
2 huevos
200 g de azúcar
200 g de harina leudante
100 ml de aceite neutro
100 ml de leche
Ralladura y jugo de 1 limón
Azúcar impalpable para espolvorear
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde para budín.
En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
Sumá el aceite y la leche, batiendo suavemente para integrar.
Incorporá la ralladura y el jugo de limón.
Tamizá la harina leudante sobre la mezcla y mezclá con movimientos envolventes, sin sobrebatir.
Volcá la preparación en el molde y horneá por 35–40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Dejá enfriar y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir. ¡Y listo!