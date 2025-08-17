Presenta:

Budín de limón casero: una receta súper fácil

Paso a paso súper sencillo para que prepares esta receta de budín con limón, perfecto para acompañar el té.

Cómo preparar un rico budín de limón.

Preparar budín de limón no necesita de ingredientes raros, y es de esas recetas clásicas que se hacen una vez y después se repiten cada vez que hay ganas de algo dulce. El secreto está en batir bien los huevos con el azúcar para lograr la textura perfecta, y no olvidarse de rallar el limón justo antes de incorporarlo para que su perfume se mantenga fresco. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 2 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 200 g de harina leudante

  • 100 ml de aceite neutro

  • 100 ml de leche

  • Ralladura y jugo de 1 limón

  • Azúcar impalpable para espolvorear

Disfruta este exquisito budín de limón en tus meriendas Foto: Shutterstock
Paso a paso de la receta:

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde para budín.

  2. En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

  3. Sumá el aceite y la leche, batiendo suavemente para integrar.

  4. Incorporá la ralladura y el jugo de limón.

  5. Tamizá la harina leudante sobre la mezcla y mezclá con movimientos envolventes, sin sobrebatir.

  6. Volcá la preparación en el molde y horneá por 35–40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

  7. Dejá enfriar y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir. ¡Y listo!

