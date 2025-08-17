Así se hace la receta de ceviche de pescado más fresca
Receta de ceviche de pescado fresca, fácil y llena de sabor. Ideal para días cálidos, reuniones o como entrada liviana y saludable.
Esta receta de ceviche de pescado es perfecta para quienes buscan una opción fresca, ligera y con mucho sabor. Ideal para los días cálidos, puede servirse como entrada o plato principal, y se prepara en pocos pasos con ingredientes simples pero muy aromáticos.
El ceviche de pescado es una de las más tradicionales de la cocina latinoamericana, especialmente en países como Perú, México y Ecuador. Se trata de una preparación en la que el pescado fresco se marina en jugo de cítricos —generalmente limón o lima—, lo que permite “cocinar” el pescado sin necesidad de calor. Esta técnica, además de preservar los nutrientes, potencia los sabores naturales del pescado y los combina con ingredientes como cebolla, ají, cilantro y otros vegetales frescos. Es una opción ideal para quienes prefieren platos livianos, sin grasas añadidas ni métodos de cocción complejos. Esta versión está pensada para adaptarse a cualquier cocina, utilizando técnicas simples y productos fáciles de conseguir. A continuación, te mostramos cómo preparar un ceviche de pescado paso a paso, con todos los detalles necesarios para lograr un resultado sabroso y seguro.
Ingredientes
500 g de pescado blanco fresco (merluza, lenguado, corvina o similar), 8 limones grandes (o 12 limas), 1 cebolla morada, 1 diente de ajo, 1 ají o chile fresco (opcional), 1/2 pimiento rojo, 1/2 pepino (opcional), 3 cucharadas de cilantro fresco picado, sal a gusto, pimienta a gusto, 1 cucharada de aceite vegetal (opcional), cubos de hielo (para el remojo de la cebolla), rodajas de limón o lima para decorar.
Desarrollo paso a paso para preparar ceviche de pescado
- Selecciona un pescado blanco fresco de carne firme. Asegúrate de que esté limpio, sin espinas ni piel. Lava el pescado con agua fría y sécalo con papel absorbente. Luego, córtalo en cubos pequeños y uniformes de aproximadamente 1,5 cm. Cuanto más uniforme sea el tamaño, más pareja será la cocción en ácido.
- Exprime los limones o limas en un recipiente limpio, evitando que caigan semillas. Es importante usar jugo fresco, ya que el embotellado no tiene el mismo efecto sobre el pescado. Vierte el jugo sobre los cubos de pescado hasta cubrirlos completamente. Añade sal, pimienta y mezcla suavemente. Cubre el recipiente y deja marinar en el refrigerador durante 20 a 30 minutos, o hasta que el pescado adquiera un tono blanco opaco.
- Mientras el pescado se marina, corta la cebolla morada en pluma fina. Colócala en un bol con agua helada y unos cubos de hielo durante 10 minutos. Esto suaviza su sabor y textura. Luego escúrrela bien. Pica finamente el ajo, el ají (si decides usarlo), el pimiento rojo y, si lo prefieres, el pepino sin semillas. También pica el cilantro fresco.
- Cuando el pescado esté "cocido" en el ácido cítrico, retíralo del refrigerador y agrega los vegetales ya preparados. Incorpora la cebolla morada escurrida, el pimiento, el ajo, el ají y el cilantro. Mezcla todo con cuidado para no deshacer los cubos de pescado. Si deseas, añade una cucharada de aceite vegetal para suavizar la acidez del jugo cítrico. Ajusta sal y pimienta al gusto.
De la cocina a tu mesa
El ceviche se puede servir en platos hondos, copas individuales o fuentes grandes. Decora con rodajas de lima o limón, hojas de cilantro y, si quieres, acompaña con rodajas de palta (aguacate), chips de batata o maíz tostado. Sirve bien frío.
La receta de ceviche de pescado es una opción fresca, versátil y llena de sabor, ideal para los días de calor o como entrada en reuniones. Aunque se trata de una preparación sencilla, el secreto está en la calidad del pescado y en el equilibrio de los sabores. Al prepararlo en casa, no solo se obtiene un plato saludable, sino también una experiencia gastronómica que combina tradición y frescura. Además, puede adaptarse con otros ingredientes como frutas, diferentes tipos de ají o hierbas, y siempre ofrece una excelente manera de saborear el pescado sin necesidad de cocinar con fuego. Animate a probarla y hacerla parte de tus comidas favoritas. ¡Y a disfrutar!