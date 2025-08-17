Así se hace la receta de ceviche de pescado más fresca

Esta receta de ceviche de pescado es perfecta para quienes buscan una opción fresca, ligera y con mucho sabor. Ideal para los días cálidos, puede servirse como entrada o plato principal, y se prepara en pocos pasos con ingredientes simples pero muy aromáticos.

El ceviche de pescado es una de las más tradicionales de la cocina latinoamericana, especialmente en países como Perú, México y Ecuador. Se trata de una preparación en la que el pescado fresco se marina en jugo de cítricos —generalmente limón o lima —, lo que permite “cocinar” el pescado sin necesidad de calor . Esta técnica, además de preservar los nutrientes, potencia los sabores naturales del pescado y los combina con ingredientes como cebolla , ají , cilantro y otros vegetales frescos. Es una opción ideal para quienes prefieren platos livianos, sin grasas añadidas ni métodos de cocción complejos. Esta versión está pensada para adaptarse a cualquier cocina, utilizando técnicas simples y productos fáciles de conseguir. A continuación, te mostramos cómo preparar un ceviche de pescado paso a paso, con todos los detalles necesarios para lograr un resultado sabroso y seguro.

500 g de pescado blanco fresco (merluza, lenguado, corvina o similar), 8 limones grandes (o 12 limas), 1 cebolla morada, 1 diente de ajo, 1 ají o chile fresco (opcional), 1/2 pimiento rojo, 1/2 pepino (opcional), 3 cucharadas de cilantro fresco picado, sal a gusto, pimienta a gusto, 1 cucharada de aceite vegetal (opcional), cubos de hielo (para el remojo de la cebolla), rodajas de limón o lima para decorar.

La receta de ceviche de pescado se remonta a civilizaciones precolombinas, que usaban jugo de tumbo o chicha para marinar el pescado.

Un plato con muchos beneficios nutricionales. La receta de ceviche de pescado suele servirse con maíz, camote o yuca, según la tradición local de cada país. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

El ceviche se puede servir en platos hondos, copas individuales o fuentes grandes. Decora con rodajas de lima o limón, hojas de cilantro y, si quieres, acompaña con rodajas de palta (aguacate), chips de batata o maíz tostado. Sirve bien frío.

La receta de ceviche de pescado es una opción fresca, versátil y llena de sabor, ideal para los días de calor o como entrada en reuniones. Aunque se trata de una preparación sencilla, el secreto está en la calidad del pescado y en el equilibrio de los sabores. Al prepararlo en casa, no solo se obtiene un plato saludable, sino también una experiencia gastronómica que combina tradición y frescura. Además, puede adaptarse con otros ingredientes como frutas, diferentes tipos de ají o hierbas, y siempre ofrece una excelente manera de saborear el pescado sin necesidad de cocinar con fuego. Animate a probarla y hacerla parte de tus comidas favoritas. ¡Y a disfrutar!