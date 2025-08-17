Cómo hacer paté de foie en casa: receta fácil y gourmet

Esta receta de paté de foie es perfecta para quienes buscan un sabor elegante y suave, ideal para servir como entrada o acompañamiento. Con ingredientes simples y una preparación accesible, este paté puede transformar cualquier picada en una experiencia gourmet.

El paté de foie es una de esas preparaciones clásicas de la cocina europea que ha conquistado mesas de todo el mundo. Aunque su nombre puede sonar sofisticado, su elaboración es bastante sencilla y no requiere equipos especiales ni ingredientes costosos. El paté de foie casero destaca por su textura untuosa y su sabor profundo , resultado de una cocción suave y de la mezcla equilibrada de hígado , mantequilla y condimentos . Puede servirse en una tabla de quesos , sobre pan tostado , o como relleno de bocaditos salados. Prepararlo en casa no solo permite controlar la calidad de los ingredientes, sino que también ofrece la posibilidad de personalizar su sabor, añadiendo especias , vinos o hierbas a gusto. A continuación, te explicamos cómo hacer esta receta paso a paso.

La receta de paté de foie tiene su origen en la cocina francesa, donde se considera un clásico de la gastronomía gourmet.

300 g de hígado de pollo limpio, 1 cebolla pequeña, 1 diente de ajo, 100 g de mantequilla sin sal, 2 cucharadas de crema de leche, 30 ml de vino blanco o jerez seco, sal y pimienta a gusto, 1 hoja de laurel (opcional), 1 pizca de nuez moscada (opcional).

Cuando lo pruebes no podrás parar de comerlo. Una receta de paté de foie bien hecha debe equilibrar la cremosidad del hígado con la acidez del vino o jerez. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve el paté de foie frío o a temperatura ambiente, acompañado con pan tostado, galletas saladas o bastones de vegetales. También puede formar parte de una tabla de fiambres o utilizarse como relleno de canapés y bocaditos.

La receta de paté de foie es una preparación elegante, práctica y mucho más sencilla de lo que parece. Su textura untuosa y sabor delicado lo convierten en un excelente acompañamiento para entradas y aperitivos. Además, se puede conservar en frío durante varios días, lo que lo hace ideal para anticipar preparaciones y tener siempre a mano un toque gourmet. Prepararlo en casa no solo garantiza frescura y calidad, sino que también permite adaptarlo al gusto de cada comensal. Ya sea para una ocasión especial o simplemente para compartir una buena picada. ¡Y a disfrutar!