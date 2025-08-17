Cómo hacer paté de foie en casa: receta fácil y gourmet
Receta de paté de foie casero, suave y elegante, ideal para untar en panes o galletas. Perfecto como entrada o para una picada diferente.
Esta receta de paté de foie es perfecta para quienes buscan un sabor elegante y suave, ideal para servir como entrada o acompañamiento. Con ingredientes simples y una preparación accesible, este paté puede transformar cualquier picada en una experiencia gourmet.
El paté de foie es una de esas preparaciones clásicas de la cocina europea que ha conquistado mesas de todo el mundo. Aunque su nombre puede sonar sofisticado, su elaboración es bastante sencilla y no requiere equipos especiales ni ingredientes costosos. El paté de foie casero destaca por su textura untuosa y su sabor profundo, resultado de una cocción suave y de la mezcla equilibrada de hígado, mantequilla y condimentos. Puede servirse en una tabla de quesos, sobre pan tostado, o como relleno de bocaditos salados. Prepararlo en casa no solo permite controlar la calidad de los ingredientes, sino que también ofrece la posibilidad de personalizar su sabor, añadiendo especias, vinos o hierbas a gusto. A continuación, te explicamos cómo hacer esta receta paso a paso.
Te Podría Interesar
Ingredientes
300 g de hígado de pollo limpio, 1 cebolla pequeña, 1 diente de ajo, 100 g de mantequilla sin sal, 2 cucharadas de crema de leche, 30 ml de vino blanco o jerez seco, sal y pimienta a gusto, 1 hoja de laurel (opcional), 1 pizca de nuez moscada (opcional).
Desarrollo paso a paso para preparar paté de foie
- Lava bien el hígado de pollo bajo agua fría y retira cualquier resto de grasa o membranas. Escúrrelo y sécalo con papel absorbente. Pela la cebolla y el diente de ajo, y pícalos finamente. Corta la mantequilla en cubos pequeños y resérvala en el refrigerador para que se mantenga firme.
- En una sartén grande, derrite una pequeña parte de la mantequilla(aproximadamente 20 g) a fuego medio. Añade la cebolla y cocínala lentamente hasta que esté transparente. Incorpora el ajo picado y cocina por 1 minuto más, sin dejar que se queme. Agrega el hígado y cocínalo durante 5 a 7 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que cambie de color por completo pero sin secarse. Si usas hoja de laurel, incorpórala en este momento para aromatizar durante la cocción.
- Vierte el vino blanco o jerez seco sobre el hígado caliente y deja que se evapore el alcohol, cocinando 2 a 3 minutos más a fuego medio. El líquido debe reducirse casi por completo, dejando solo un fondo aromático en la sartén. Retira del fuego, descarta la hoja de laurel si la usaste, y deja entibiar ligeramente.
- Coloca el contenido de la sartén en una licuadora o procesadora de alimentos. Añade el resto de la mantequilla fría y cortada en cubos, y procesa hasta obtener una mezcla muy lisa y homogénea. Puedes agregar la crema de leche en este momento para suavizar la textura. Prueba la mezcla y ajusta con sal, pimienta y, si deseas, una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.
- Vierte el paté en un frasco de vidrio o en un recipiente pequeño. Alisa la superficie con una cuchara y, si deseas conservarlo por más tiempo, puedes cubrirlo con una capa fina de mantequilla derretida. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera durante al menos 2 horas antes de servir. Esto permite que la textura se asiente y los sabores se integren.
De la cocina a tu mesa
Sirve el paté de foie frío o a temperatura ambiente, acompañado con pan tostado, galletas saladas o bastones de vegetales. También puede formar parte de una tabla de fiambres o utilizarse como relleno de canapés y bocaditos.
La receta de paté de foie es una preparación elegante, práctica y mucho más sencilla de lo que parece. Su textura untuosa y sabor delicado lo convierten en un excelente acompañamiento para entradas y aperitivos. Además, se puede conservar en frío durante varios días, lo que lo hace ideal para anticipar preparaciones y tener siempre a mano un toque gourmet. Prepararlo en casa no solo garantiza frescura y calidad, sino que también permite adaptarlo al gusto de cada comensal. Ya sea para una ocasión especial o simplemente para compartir una buena picada. ¡Y a disfrutar!