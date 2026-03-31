No creerás lo fácil que es esta receta debizcocho de cacao y aceite
Intenso, húmedo y lleno de sabor: esta receta de bizcocho de cacao y aceite es perfecta para un dulce esponjoso, fácil y delicioso en cualquier momento.
Esta receta de bizcocho de cacao y aceite es ideal para quienes buscan un dulce intenso y jugoso. El uso de aceite aporta una textura más húmeda que la mantequilla, mientras que el cacao le da un sabor profundo y delicioso. Sigue el paso a paso y prepararás un bizcocho casero perfecto para desayunos o meriendas.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo.
- 200 gramos de azúcar.
- 3 huevos.
- 120 mililitros de aceite de girasol.
- 150 mililitros de leche.
- 40 gramos de cacao en polvo.
- 16 gramos de levadura química.
- 2 gramos de sal.
- 5 mililitros de extracto de vainilla.
- 40 gramos de azúcar glass.
Paso a paso para crear un bizcocho de cacao y aceite casero delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
2- Añadir el aceite de girasol, la leche y el extracto de vainilla.
3- Mezclar bien todos los ingredientes líquidos.
4- Incorporar la harina de trigo, el cacao en polvo, la levadura química y la sal.
5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea sin grumos.
6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.
7- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
8- Comprobar la cocción con un palillo.
9- Dejar enfriar antes de desmoldar.
10- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.
De la cocina a la mesa
El bizcocho de cacao y aceite es una opción perfecta para quienes buscan un dulce casero fácil y lleno de sabor. Esta receta destaca por su textura húmeda y su intenso gusto a cacao, ideal para los amantes del chocolate. El uso de aceite en lugar de mantequilla hace que el bizcocho se conserve jugoso durante más tiempo. Es perfecto para acompañar con un café, un vaso de leche o una merienda especial. Se puede conservar en un recipiente hermético durante varios días sin perder su esponjosidad. ¡Una receta sencilla y deliciosa!.