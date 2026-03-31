No creerás lo fácil que es esta receta debizcocho de cacao y aceite

Esta receta de bizcocho de cacao y aceite es ideal para quienes buscan un dulce intenso y jugoso. El uso de aceite aporta una textura más húmeda que la mantequilla , mientras que el cacao le da un sabor profundo y delicioso. Sigue el paso a paso y prepararás un bizcocho casero perfecto para desayunos o meriendas.

Es una opción más ligera que los bizcochos con mantequilla.

La mejor receta de bizcocho de cacao y aceite

1- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

2- Añadir el aceite de girasol , la leche y el extracto de vainilla .

4- Incorporar la harina de trigo, el cacao en polvo, la levadura química y la sal.

5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea sin grumos.

6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.

7- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

8- Comprobar la cocción con un palillo.

9- Dejar enfriar antes de desmoldar.

10- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.

Una receta sin complicaciones El cacao es rico en antioxidantes y da un sabor intenso. Pequerecetas

De la cocina a la mesa

El bizcocho de cacao y aceite es una opción perfecta para quienes buscan un dulce casero fácil y lleno de sabor. Esta receta destaca por su textura húmeda y su intenso gusto a cacao, ideal para los amantes del chocolate. El uso de aceite en lugar de mantequilla hace que el bizcocho se conserve jugoso durante más tiempo. Es perfecto para acompañar con un café, un vaso de leche o una merienda especial. Se puede conservar en un recipiente hermético durante varios días sin perder su esponjosidad. ¡Una receta sencilla y deliciosa!.