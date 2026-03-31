Con este alimento los pájaros visitarán tu jardín todo el año
Los que saben de jardinería y de aves recomiendan preparar una receta sencilla para que los pájaros sena una visita diaria.
Transformar el jardín o el balcón en un santuario para la biodiversidad es una tendencia que viene creciendo. Sin necesidad de grandes gastos se puede invitar a los pájaros locales ofreciendo un entorno seguro y alimento de calidad.
Pájaros en el jardín
La clave apunta a fomentar la observación de la fauna urbana sin interferir en sus ciclos naturales. Con paciencia y con apenas tres elementos básicos cualquier rincón del patio se puede convertir en un rincón para los pájaros que vuelan por la zona.
Esta receta no solo se destaca por ser económica, sino que es rápida y altamente energética. Para realizarla, solo se requiere un poco de mijo y girasol que son las opciones más equilibradas. También la grasa vegetal funciona como aglutinante y aporta calorías necesarias para el vuelo. Mientras que el agua le da la consistencia justa a la mezcla.
En primer lugar, se derrite la grasa a fuego lento, incorporando luego las semillas y un poco de agua. Una vez que la preparación esté tibia, se moldean pequeñas esferas fáciles de picotear.
Es importante evitar el uso de sal, azúcar o pan industrial porque estos ingredientes resultan perjudiciales para el sistema digestivo de las aves. Las bolitas nutritivas se pueden colocar en redes suspendidas en las ramas de los árboles, cuencos o bandejas de barro y en macetas que estén en altura.
Lo importante también es elegir sectores con buena sombra y que tengan protección para la lluvia porque el alimento húmedo se descompone más rápido.
Con este truco llegarán los zorzales, las calandrias, el benteveo y el chingolo, entre otras aves que embellecerán y darán vida al jardín.