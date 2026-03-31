Con este alimento los pájaros visitarán tu jardín todo el año

Los que saben de jardinería y de aves recomiendan preparar una receta sencilla para que los pájaros sena una visita diaria.

Transformar el jardín o el balcón en un santuario para la biodiversidad es una tendencia que viene creciendo. Sin necesidad de grandes gastos se puede invitar a los pájaros locales ofreciendo un entorno seguro y alimento de calidad.

Pájaros en el jardín La clave apunta a fomentar la observación de la fauna urbana sin interferir en sus ciclos naturales. Con paciencia y con apenas tres elementos básicos cualquier rincón del patio se puede convertir en un rincón para los pájaros que vuelan por la zona.

para-el-feng-shui-la-llegada-de-los-pajaros-a-tu-balcon-o-ventana-es-sinonimo-de-buenos-augurios-imagen-ilustrativa-generada-con-ia-IPXTKRXUW5HSFMA2RSR7G3BZVM Los pájaros visitarán el balcón con este alimento. Esta receta no solo se destaca por ser económica, sino que es rápida y altamente energética. Para realizarla, solo se requiere un poco de mijo y girasol que son las opciones más equilibradas. También la grasa vegetal funciona como aglutinante y aporta calorías necesarias para el vuelo. Mientras que el agua le da la consistencia justa a la mezcla.

En primer lugar, se derrite la grasa a fuego lento, incorporando luego las semillas y un poco de agua. Una vez que la preparación esté tibia, se moldean pequeñas esferas fáciles de picotear.

Es importante evitar el uso de sal, azúcar o pan industrial porque estos ingredientes resultan perjudiciales para el sistema digestivo de las aves. Las bolitas nutritivas se pueden colocar en redes suspendidas en las ramas de los árboles, cuencos o bandejas de barro y en macetas que estén en altura.