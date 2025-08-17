Joaquín Furriel hot con su foto de portada en una revista internacional

El actor, Joaquín Furriel, posó para la portada de la revista con un estilismo sobrio que destacó por su elegancia atemporal.

La portada de L’Officiel Argentina mostró a Joaquín Furriel en una de esas composiciones que no necesitan demasiado para ser memorables. En esta ocasión, el actor se lució con un suéter azul marino liso de cuello redondo y un reloj de caja cuadrada con correa metálica plateada.

Se mostró con una postura relajada y la mirada directa a cámara, las cuales completaron la imagen de un hombre que sabe que menos, a veces, es mucho más. Lució el cabello canoso y con ondas naturales, que le caía hacia atrás. Por otro lado, su barba corta le enmarcó sus facciones, pero sin ocultarlas.

No hubo accesorios adicionales, ni intención de disfrazar la sencillez, puesto a que el protagonismo estuvo en la calidad de las piezas y en cómo se integraban con la persona que las llevaba.

Joaquín Furriel tiene una relación natural con la moda, incluso si es desde lo más atemporal, usando piezas replicables para cualquier hombre con respecto a su look.