Mal olor del calzado y de los pies: cómo eliminarlo

En la nota te contamos un método para quitar ese mal olor que surge desde los pies. No ensucia, no es tóxico, es económico y requiere poco esfuerzo.

Esta fórmula casera eliminará el olor feo que queda al quitarte los zapatos. Foto: Shutterstock

No hay nada más feo para un ambiente de nuestro hogar que percibir en las habitaciones, en los momentos en que los pies abandonan los calzados, mal olor. Cuando nuestras extremidades empiezan a repartir fragancias indeseables, o mejor dicho, mal olor, es una preocupación.

El mal olor que dejan ambos pies, junto con sus respectivas medias, puede deberse a varios factores.

Lo común siempre ha sido echar sobre el zapato un aerosol perfumado específico para esos casos. Sin embargo existe una solución alternativa que no requiere de aerosoles y tiene la ventaja de que requiere poco esfuerzo y además, económico: quitar el mal olor de los calzados con bicarbonato de sodio.

Así puedes limpiar la cafetera con bicarbonato de sodio Foto: Pixabay Bicarbonato de sodio Foto: Pixabay En dónde colocar el bicarbonato Se trata de un sencillo truco que requiere también otro material: las bolsitas de té reutilizables. ¿Cuál es el siguiente paso? Colocar un poco de bicarbonato de sodio en estas bolsitas con cordón y cerrarlas, para luego meterlas adentro de los zapatos o zapatillas: no ensuciarás nada.

Este tip facilita y agiliza la limpieza y el uso de este recurso al día siguiente. Por supuesto, para que el método resulte efectivo hace falta renovar el bicarbonato de sodio cada cierta cantidad de veces que se utiliza.