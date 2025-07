Joaquín Furriel reveló qué fue lo que más lo asustó luego del ACV que tuvo: "En el momento, el único miedo que tuve fue..."

Allí, el actor recordó: “Yo te digo cómo es. Primero que me fui de vacaciones, no es que me agarró porque estaba laburando, estresado o algo así".

"Me tomé un avión de Londres a Buenos Aires, el ACV lo tuve en el avión un ratito antes de aterrizar, tenía medio cuerpo ahí dormido…", continuó su relato Furriel. Y Pergolini le consultó: "¿Te diste cuenta al toque?" "No, no me di cuenta. Agarré el teléfono, estaba como intentando prenderlo cuando aterrizamos y me di cuenta que tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba", explicó el artista.