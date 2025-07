Rodrigo Lussich criticó duramente a Mario Pergolini y el periodista le respondió con todo en su programa: "Me dio por las..."

Tras 15 años alejado de la pantalla chica, Mario Pergolini tuvo su regreso triunfal con Otro día perdido, que debutó el lunes 14 de julio por Eltrece. El estreno no pasó desapercibido: generó repercusiones de todo tipo. Y, en la emisión del miércoles, el periodista confesó estuvo al tanto de las críticas que recibió por su retorno a la pantalla chica.

"En el día de ayer (martes) vi todas las críticas de los programas de televisión. A mí me hicieron teta, ustedes bien", comenzó diciéndoles a Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth, quienes lo acompañan en el ciclo.

Otro día perdido 2 Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth acompañan al periodista en esta nueva propuesta de Eltrece. Instagram Boxfishtv. "Me han dicho de todo. Me han revoleado piedras, pero está bien. Yo he revoleado piedras y cuando revoleas piedras te vuelven adoquines, así es la vida, me lo banco", afirmó el conductor.

Luego, Mario apuntó contra Rodrigo Lussich y sus declaraciones en Intrusos: "Vi todo. Vi más que nada el popurrí de televisión y hay algunos que pegaban, me dijeron de todo. Ninguno me tiró buena onda. Pero la que más me dolió, y te miro y te lo digo a la cara, la que más me molestó y dolió... ¿Y saben qué? A pesar de que no es una buena crítica, la voy a pasar ahora para que vean cómo se sentirían ustedes si Lussich les diría esto"

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Rodrigo Lussich Mario Pergolini Confesó Que Le Molestó La Crítica Que Le Hizo Rodrigo Lussich En el clip que compartieron en Otro día perdido, Rodrigo opinó: "Y ahora, aburguesado, con la panza ya un poco más crecida, en el sentido que ya en un punto ya sos un señor un poco más grande, no por la panza en sí misma, puede tener treinta kilos más o treinta kilos menos, no por eso. Lo digo simbólicamente como una cosa de que está un señor que ya está... peina canas, está con el habano, el whisky, la zapan y dice 'no, no te preguntaría nada incómodo".