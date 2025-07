HBO MAX: Querida Ms.: una revolución impresa, la mini serie que revive el legado feminista de la revista que lo cambió todo

El documental de HBO MAX que se enfoca en un ícono del feminismo

Querida Ms.: una revolución impresa ya está disponible en HBO MAX Querida Ms.: una revolución impresa, ya está disponible en HBO MAX. Video: YouTube HBO

El legado de Gloria Steinem, figura clave del movimiento y cofundadora de Ms., ya fue objeto de otros retratos audiovisuales, como Gloria Steinem: In Her Own Words, producido por HBO en 2011. En aquel momento, Steinem afirmaba: “Ahora hay más mujeres jóvenes que son líderes feministas que nunca hubo durante mi época”, y agregaba: “y las mujeres jóvenes tienen mejores detectores de estupideces que los que nosotras tuvimos jamás”