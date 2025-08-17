Los próceres argentinos vuelven a la vida de la mano de este artista

En el marco de la Semana Sanmartiniana, la Ciudad de Mendoza recibió la visita del diseñador gráfico y artista visual Ramiro Ghigliazza , reconocido por su innovador trabajo en la reconstrucción de rostros históricos. Nacido en Morón, criado en General Pico (La Pampa), estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo y se perfeccionó profesionalmente en Rosario. Desde entonces, Ghigliazza ha desarrollado una trayectoria que une arte, tecnología y un minucioso trabajo de investigación para acercar al presente la imagen más humana de los próceres argentinos.

Durante su estadía en la provincia, el artista presentó dos piezas centrales. La primera fue “El hogar mendocino de la familia San Martín. 1816”, una pintura digital hiperrealista de gran formato (200 x 400 cm) que recrea una escena íntima ocurrida pocos días antes de la campaña libertadora hacia Chile. La obra, creada en 2025, se exhibe en la planta alta del Museo Casa de San Martín, ocupando un lugar destacado en la sala principal.

En el Museo Histórico Casa de San Martín, el artista Ramiro Ghigliazza dejó en manos de los mendocinos su obra titulada “El hogar mendocino de la familia San Martín. 1816”. En la foto junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

La segunda participación se dio en el Teatro Quintanilla, en la presentación del libro del historiador Gustavo Capone denominado “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo”. En este evento, Ghigliazza presentó la imagen de tapa del libro en el que buscó representar al Libertador caminando entre vecinos mendocinos de su época.

Su vínculo con la figura de San Martín comenzó en 2014, cuando decidió realizar un retrato fiel y humano del prócer. En ese entonces, sin herramientas de inteligencia artificial, recurrió a modelos con rasgos similares, fusionando digitalmente varias fisonomías para lograr una imagen convincente. Ese primer retrato alcanzó gran notoriedad luego de que una fotografía de un granadero emocionado frente a la obra se viralizara, despertando el interés por otros retratos de próceres como Belgrano, Güemes, Azurduy, Sarmiento y Urquiza.

Hoy, con el apoyo de la inteligencia artificial, Ghigliazza amplía su propuesta creativa hacia escenas históricas completas, siempre asesorado por especialistas para garantizar rigor y verosimilitud. Según el artista, Mendoza tiene un significado especial en su carrera: “Es palabra mayor que me convoquen para trabajar sobre San Martín aquí. Recrear esos paisajes y momentos es un honor y un desafío”.

El artista reconoce que el vínculo con el público es una de las motivaciones más fuertes para continuar creando. Los mensajes, reacciones y muestras de emoción que recibe funcionan como “combustible” para seguir adelante. “Que alguien me diga ‘piel de gallina, me emocioné’ es el mayor reconocimiento que puedo tener”, afirma.

san martín (2) Ramiro Ghigliazza junto a una obra que realizó de San Martín. "El General luce su uniforme de gala, retratado por Gil de Castro en Santiago de Chile en 1819. Cada detalle ha sido reconstruído en un trabajo que me tomó 6 meses", escribió en sus redes. @ramiroghigliazza

Con su obra, Ghigliazza no solo actualiza la imagen de los próceres, sino que también propone mirarlos con una cercanía que trasciende los manuales escolares, devolviéndoles su humanidad y acercándolos a las nuevas generaciones.

José de San Martín en un café de París

"Como nunca lo viste", escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde posteo un video en el que se imagina a José de San Martín en un café de París, en 1845.

"Abrazo grande al General"

Ramiro Ghigliazza se funde en un abrazo con el General San Martín, otras de las obras generada con inteligencia artificial que compartió en su cuenta de Instagram @ramiroghigliazza