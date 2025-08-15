Lanzaron una etiqueta que reivindica el rol clave del vino en la gesta sanmartiniana

En el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una historiadora mendocina y su familia crearon “Héroe de los Andes”.

De cara a un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una historiadora mendocina y su familia lanzaron un vino que muestra un costado poco conocido y reivindica el rol de la bebida nacional en la campaña que el prócer llevó adelante para libertar Chile y Perú.

Se trata de “Héroes de los Andes”, una etiqueta creada por la historiadora Beatriz Bragoni junto a su familia que es 100% Malbec elaborado con uvas provenientes de La Consulta, San Carlos. "Hacer este vino fue una manera de reconectar con nuestras raíces", señaló la mentora del proyecto. La enología estuvo a cargo de Abel Furlán, quien aportó su experiencia para dar vida a un vino con identidad cuyana y espíritu andino.

"Desde Mendoza, en medio de viñedos que aún conservan el pulso de otras épocas, sentimos la necesidad de contar esta historia que une tradición, coraje y paisaje", aseguró Bragoni. Este vino surge justamente de viñas tradicionales al pie del Cordón del Plata, una tierra fundamental para la gesta libertadora, desde donde San Martín planeó su cruce de los Andes.

Héroe de los Andes vino General San Martín El rol clave del vino en la gesta sanmartiniana Como lo explicó Bragoni, la bebida nacional que en aquellas épocas ya identificaba a Mendoza tuvo un rol clave dentro de la campaña libertadora. “El vino, más allá de su valor simbólico, fue en ese entonces una herramienta concreta de resistencia que se usó como bien de cambio para conseguir ponchos y uniformes, y como parte esencial del ánimo colectivo en los campamentos”, argumentó la historiadora.

Para Bragoni, justamente el vino puede salvar hoy una deuda histórica que se ha tenido con la figura de San Martín: “A diferencia de otras naciones que recuerdan a sus próceres con bebidas célebres, Argentina aún tiene una deuda simbólica con San Martín en este terreno. Héroe de los Andes busca saldar ese vacío”, agregó.