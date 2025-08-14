Miguel Rep y el vino, la obra de arte que se bebe
El dibujante argentino Miguel Rep presenta su libro “Vino. Tinta y tinto sobre blanco” y revela cómo el vino inspira su trazo y su memoria.
En el mundo del arte y la cultura vitivinícola, el dibujante argentino Miguel Repiso, conocido como Miguel Rep, encontró en el vino una fuente inagotable de inspiración. El artista repasa sus vínculos con Mendoza, tierra de viñedos y paisajes que marcaron su infancia, y presenta su libro "Vino. Tinta y tinto sobre blanco".
“El vino es la única obra de arte que se deja beber”. Con esa frase, el dibujante argentino Miguel Repiso (Rep) resume una mirada sensible y poética sobre una bebida que, para él, trasciende lo cotidiano. En una entrevista íntima, el artista comparte qué significa el vino en su vida, evocando recuerdos, emociones y descubrimientos personales.
Para Rep, el vino argentino no es solo una bebida: es memoria, color, sabor y sabiduría. Sus vínculos con Mendoza —tierra de viñedos y paisajes que inspiraron parte de su obra— se remontan a la infancia, cuando las primeras imágenes de la vitivinicultura comenzaron a calar en su imaginario.
Durante la charla, el artista revela una técnica particular para colorear, influenciada por la calidez y los matices del vino. Habla de un gusto que no se puede describir con palabras y de un paladar que, con el tiempo, se vuelve sabio: capaz de distinguir no solo sabores, sino emociones.
Un tributo gráfico al vino argentino
Su pasión por el vino motivó la creación de Vino. Tinta y tinto sobre blanco (Editorial Planeta/Fondo Vitivinícola), un libro-objeto que reúne 90 ilustraciones donde su icónico trazo negro se funde con los tonos granates del vino. La obra retrata viñedos, copas y momentos íntimos en los que esta bebida se convierte en confidente, musa y cómplice.
Definido por el autor como su “cosecha 2016”, este trabajo funciona como una bitácora visual y un homenaje a la cultura vitivinícola argentina, celebrando el ritual enológico que une arte, historia y placer.
