+VINO: la nueva sección de MDZ que celebra la cultura del vino en Mendoza

MDZ y El Generador lanzan +VINO, un espacio audiovisual exquisito sobre historia, sabores y experiencias que rodean al vino. Estrena el 18 de agosto.

Ana Saldaña

Mendoza -donde nacimos- es sinónimo de vino. Y desde ahora, también lo será de contenidos audiovisuales que lo exploran desde todos los ángulos. +VINO es la nueva apuesta de la productora mendocina El Generador en alianza con MDZ: una sección dedicada por completo al universo vitivinícola, con una mirada contemporánea, dinámica y emocionante.

Habrá series sobre gastronomía, fiestas y festivales, coctelería, arquitectura vitivinícola, sostenibilidad, experiencias de enoturismo y mucho más. Porque el vino es mucho más que una bebida: es historia, identidad, innovación y comunidad.

Una propuesta para disfrutar… y para conectar

El estreno será el 18 de agosto, con nuevos capítulos todos los jueves por MDZ. +VINO no solo está pensado para amantes y curiosos del vino: también es una oportunidad para que bodegas, marcas e instituciones cuenten su historia de forma auténtica, con producciones audiovisuales a medida que transmiten identidad, valores y experiencias.

Una alianza con sello mendocino

El Generador cuenta con más de 15 años de trayectoria en cine, televisión y plataformas digitales, con producciones premiadas en festivales nacionales e internacionales. Con +VINO, la productora crea un espacio exclusivo para quienes aman el vino, donde cada copa es el inicio de una historia.

Más sobre su trabajo: elgeneradorvideo.com.ar

Gisela y Cecilia, de El Generador
Gisela y Cecilia son las hacedoras detrás de esta propuesta para el disfrute, con todos los sentidos!

Un espacio para la comunidad del vino

Todos los contenidos estarán disponibles para ver en cualquier dispositivo, con calidad audiovisual de primer nivel. El objetivo: informar, inspirar y construir comunidad.

Desde fanáticos del Malbec hasta quienes se inician en la cata, viajeros en busca de nuevas rutas enoturísticas o curiosos que quieren saber qué hay detrás de cada botella: todos tienen un lugar en +VINO.

  • Estreno: jueves 18 de agosto
  • Dónde: MDZ

