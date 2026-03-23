Crítica situación de las economías regionales: ahora una entidad clave del agro dice que es preocupante

En lo que va del primer trimestre del año el Semáforo de Economías Regionales que diseñó y elabora mensualmente la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada ( Coninagro ), desde hace varios años registró cuatro actividades en verde; siete en amarillo y ocho en rojo.

En febrero, en comparación con el mes anterior se observó una desmejora, ya que la actividad lechera y manisera cambiaron de categoría, pasando de amarillo a rojo.

Entre las actividades en rojo y por demás preocupante permanecen la yerba mate ; el arroz y la papa.

También se encuentran en este color del semáforo el vino , hortalizas y algodón y este mes se sumaron el maní y leche.

“En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación”; especifica el documento de Coninagro, al agregar que esto se da “con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron.”

Alerta amarilla

Las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestales, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras, manzanas, aves y porcinos. “Estos sectores presentaron señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”; expresa Coninagro.

Cabe acotar que el semáforo de esta institución analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. Y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

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El análisis de la institución

Mario Raiteri, secretario de Coninagro, en declaraciones a FM Radio de las Misiones 89.1 de Posadas especificó cuál es la situación por la cual atraviesan algunas actividades, como ser la yerba mate.

“Nosotros tenemos una herramienta que es el semáforo, con el cual hacemos un seguimiento en función de distintas variables económicas, desde precio a cantidad de oferta y salida del producto al mercado interno y externo; y en función de eso nos da una realidad para cada una de esas economías regionales, cooperativas de pequeño y mediano productores que concentra Coninagro, que son 19. Vamos a incorporar una más que será el olivo”.

“Cuando es alarmante o preocupante, es rojo; después es amarillo aquellas actividades que están debatiéndose; y las que realmente tienen un buen momento son las que están en verde”.

“Desde que está esta administración, hace más de dos años, venimos con situaciones de arrastre para muchas de estas economías como ser la carne aviar, ganadera, bovina, ovina, porcina, la mandioca, la papa, la yerba, la fruticultura, la vid, el algodón, el arroz y tabaco, entre otras".

El directivo dijo que “dentro de estas economías tenemos los principales alimentos del mundo: el arroz, el trigo y la papa, en ese orden”.

“Dentro de estas economías que vienen teniendo un período largo ya de crisis de dos años y más, en algunos casos, está la yerba mate, la mandioca y el tabaco, en menor medida”.

"El semáforo nos refleja y nos potencia la agenda que llevamos adelante de Coninagro frente a las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Y la realidad es que solo nunca pasamos de tres o cuatro economías en verde. La mitad se distribuye entre amarillo y rojo, lamentablemente”.

Grave situación

El Secretario de Coninagro dijo que “Ante esta grave situación económica, que afecta a varias economías regionales con los productos antes nombrados reconoció que “se necesita de políticas concretas para que seamos viables los pequeños productores y nuestra economía, entre ellas una tan importante como lo es la yerba mate necesita de la microeconomía, de políticas diferenciadas para que el pequeño y mediano productor siga vigente, poblando el interior, generando desarrollo; y con esa política de la microeconomía se desarrollen inversiones, infraestructura, reducción de impuestos, en los tres niveles de Estado”.

La yerba mate

Respecto a la crítica situación que atraviesa la yerba mate que hace que se ubique en el color rojo del semáforo de Coninagro dijo que, en parte se debe “a los problemas con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sumándole la paralización de la salida de la yerba a Medio Oriente a raíz de la guerra, la falta de regulación de precio, el problema de los transportes y los seguros, entre otros ítem internos”.