Inteligencia artificial y datos: el riesgo que todavía no llega al directorio

Un informe advierte que el 54% de los directorios no gobierna la IA, una brecha que puede derivar en multas y daño reputacional.

El 54% de los directorios empresariales todavía no participa activamente en la gobernanza de la inteligencia artificial. Los datos, que surgen del informe global de Kiteworks 2026, puede ser un verdadero dolor de cabeza para las organizaciones.

¿Qué está sucediendo? Mientras las áreas de tecnología avanzan a toda velocidad en la adopción de IA, este tema no forma parte de la conversación en la sala de directorio, y esa brecha puede tener un costo tanto regulatorio como reputacional y financiero. El GDPR Day, que cada 25 de mayo recuerda la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, es una buena oportunidad para entender de dónde provienen los datos que está utilizando para entrenar sus modelos de IA.

El problema más común no es la recolección ilegal de datos El problema es el uso indebido de datos recolectados legalmente. Muchas empresas obtienen información de clientes, empleados y operaciones con un propósito declarado, y luego la reutilizan para entrenar modelos de IA sin consentimiento explícito. Esto entra en conflicto directo con el principio de finalidad del GDPR y abre la puerta a sanciones que, desde 2018, ya superan los 7.100 millones de euros en Europa. Meta, Google y TikTok encabezan la lista, pero el riesgo no depende del tamaño: depende de cómo se usan los datos. En América Latina, el marco regulatorio avanza, pero la aplicación real todavía es inconsistente. De todos modos, esto significa que el riesgo existe y que muchas organizaciones no lo están gestionando.

IA 21 Muchas empresas obtienen información de clientes, empleados y operaciones con un propósito declarado. Archivo.

El punto crítico es la sostenibilidad Una empresa puede implementar controles, obtener las certificaciones correspondientes y luego modificar sus procesos internos sin revisar si esos cambios comprometen el cumplimiento anterior. Sin un modelo de gobernanza con responsables definidos y revisiones periódicas, nadie tiene la visión completa. Cuando este tema se queda en el área legal o en IT, no llega al directorio. Cuando se traduce en términos de multas, pérdida de contratos o impacto en la valuación, el peso específico de esta cuestión cambia, por eso es necesario modificar esta ecuación lo antes posible.