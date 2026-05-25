Empleados de Comercio: cuánto cobrará cada categoría en junio tras el nuevo aumento salarial

Los salarios de los empleados de comercio vuelven a quedar en el centro de la escena. Tras la homologación del último acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias, los trabajadores del sector recibirán en junio una nueva actualización salarial que eleva los básicos y suma pagos extraordinarios.

La mejora forma parte del entendimiento alcanzado para el trimestre abril-junio de 2026. El convenio estableció una suba total del 5%, distribuida en tres tramos consecutivos: 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% que impacta en los haberes de junio. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $120.000 acordado para todas las categorías.

El incremento se calculó sobre las escalas salariales vigentes a marzo de 2026, incluyendo tanto los básicos como las sumas no remunerativas existentes al momento de la negociación. Desde el sindicato explicaron que el objetivo fue sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar una caída en los ingresos reales de los trabajadores.

Con la actualización de junio, varias categorías ya superan ampliamente el millón de pesos de salario bruto. En el caso de los vendedores, uno de los puestos más representativos de la actividad, la categoría A alcanza un ingreso total de $1.253.622, mientras que un vendedor B llega a $1.286.957 con la suma extraordinaria incluida.

Las escalas también muestran aumentos importantes para administrativos, cajeros y personal de maestranza. Por ejemplo, un Administrativo F cobrará en junio cerca de $1.297.000, mientras que un Cajero C superará los $1.279.000. En tanto, los trabajadores de Maestranza A percibirán alrededor de $1.233.000 durante este mes.

Las categorías con mejores salarios

Dentro de las escalas difundidas por FAECYS, las categorías jerárquicas y especializadas continúan encabezando los ingresos más altos del convenio colectivo 130/75. Algunos puestos administrativos y de ventas con mayor antigüedad o responsabilidad ya rozan los $1,3 millones mensuales contando adicionales y bonos.

El acuerdo salarial también contempla la incorporación progresiva de las sumas no remunerativas al básico convencional. Esto significa que varios conceptos terminarán impactando más adelante en aguinaldo, vacaciones y aportes previsionales, algo que históricamente suele ser reclamado por los gremios del sector.

Qué puede pasar con las próximas paritarias

Aunque el acuerdo actual cubre hasta junio, el escenario inflacionario mantiene abiertas las negociaciones futuras. Desde el sindicato de Comercio ya adelantaron que seguirán monitoreando la evolución de los precios para reabrir discusiones salariales si la inflación vuelve a acelerar durante el segundo semestre.

En paralelo, empresas y trabajadores esperan definiciones sobre la próxima revisión paritaria. El sector mercantil continúa siendo uno de los más numerosos del país y cualquier modificación salarial impacta directamente sobre millones de empleados registrados. Mientras tanto, los nuevos valores de junio ya empiezan a reflejarse en las liquidaciones y recibos de sueldo de todo el país.