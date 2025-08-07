Un vino hecho por estudiantes de la UNCuyo se vende en Buenos Aires

El vino "Egresados", elaborado por estudiantes de la Escuela de Agricultura en General Alvear, forma parte del ciclo Típicamente Mendocino.

El vino"Egresados", elaborado por estudiantes de la Escuela de Agricultura de la UNCuyo, en General Alvear, comenzó a venderse en Buenos Aires como parte de Típicamente Mendocino, un evento que reúne lo mejor de la cultura y producción local en la Casa de Mendoza. La participación se extenderá hasta fin de año.

Típicamente Mendocino es una iniciativa que promueve la identidad provincial en la capital argentina. Allí confluyen vinos, gastronomía, artesanías, textiles y otros productos de emprendedores mendocinos. En ese marco, los varietales Bonarda y Cabernet Sauvignon de la Escuela de Agricultura comenzaron a destacarse por su calidad y por su historia: son elaborados por estudiantes del último año, como parte de sus prácticas profesionalizantes.

La inclusión del vino escolar en el evento fue posible gracias a las gestiones de la rectora Esther Sánchez y al acompañamiento de Pablo Hortal y Graciela Anzorena, representantes de la Casa de Mendoza y de la Universidad en Buenos Aires.

vino estudiantes El vino "Egresados", producido por estudiantes, se comercializa en la ciudad de Buenos Aires. Prensa UNCuyo Un vino con sello estudiantil “Egresados” se produce en la Bodega Piloto, fundada en 1970 y declarada Patrimonio Histórico y Cultural de General Alvear. Allí, los alumnos cosechan las uvas de la finca experimental y participan activamente en todo el proceso de vinificación, desde la poda hasta el embotellado.

“Me llena de orgullo que nuestro vino cruce los límites del departamento”, expresó Milena Crespillo, alumna de sexto año, quien destacó el aprendizaje colectivo y la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en el aula y la finca.