Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó detalles clave

Maipú se prepara para celebrar la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo , uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la provincia. La nueva edición se realizará durante la semana del 20 de marzo , con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y experiencias vinculadas al vino y al aceite de oliva.

El festival se consolidó en los últimos años como una cita destacada dentro del calendario cultural mendocino . En su edición anterior reunió a más de 120 mil personas a lo largo de cuatro jornadas en el Parque Metropolitano, lo que confirmó su crecimiento y su impacto turístico en la región.

El evento propone una experiencia que refleja la identidad productiva de Maipú, uno de los principales polos vitivinícolas y olivícolas de la provincia. Durante el festival, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones, propuestas gastronómicas regionales y actividades culturales que destacan el valor del malbec y el olivo , dos productos emblemáticos de la zona.

Además, más de 30 emprendimientos y empresas vinculadas al mundo del vino y del aceite de oliva participan de la feria, donde los visitantes pueden conocer productos locales, dialogar con productores y adquirirlos a precios promocionales.

El festival también contará con una destacada grilla artística con shows en vivo para públicos diversos. Los principales espectáculos se desarrollarán en el Teatro Griego del Parque Metropolitano , uno de los escenarios más importantes del departamento.

A lo largo de sus ediciones, el evento ha reunido a artistas nacionales e internacionales y se ha transformado en un punto de encuentro para familias, vecinos y turistas que buscan disfrutar de la cultura mendocina en un entorno al aire libre.

El Festival del Malbec y el Olivo forma parte del circuito de celebraciones vinculadas a la cultura del vino en Mendoza y se integra a la agenda vendimial que cada año convoca a miles de visitantes.

Con una propuesta que une tradición, gastronomía y música, la nueva edición promete volver a posicionar a Maipú como uno de los destinos más atractivos de la provincia durante la temporada de festivales.