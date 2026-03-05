Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó detalles clave
Maipú se prepara para vivir la 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo. Los detalles para los interesados en ser parte.
Maipú se prepara para celebrar la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la provincia. La nueva edición se realizará durante la semana del 20 de marzo, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y experiencias vinculadas al vino y al aceite de oliva.
El festival se consolidó en los últimos años como una cita destacada dentro del calendario cultural mendocino. En su edición anterior reunió a más de 120 mil personas a lo largo de cuatro jornadas en el Parque Metropolitano, lo que confirmó su crecimiento y su impacto turístico en la región.
La celebración que tiene Maipú
El evento propone una experiencia que refleja la identidad productiva de Maipú, uno de los principales polos vitivinícolas y olivícolas de la provincia. Durante el festival, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones, propuestas gastronómicas regionales y actividades culturales que destacan el valor del malbec y el olivo, dos productos emblemáticos de la zona.
Además, más de 30 emprendimientos y empresas vinculadas al mundo del vino y del aceite de oliva participan de la feria, donde los visitantes pueden conocer productos locales, dialogar con productores y adquirirlos a precios promocionales.
Música en el evento para toda la familia
El festival también contará con una destacada grilla artística con shows en vivo para públicos diversos. Los principales espectáculos se desarrollarán en el Teatro Griego del Parque Metropolitano, uno de los escenarios más importantes del departamento.
A lo largo de sus ediciones, el evento ha reunido a artistas nacionales e internacionales y se ha transformado en un punto de encuentro para familias, vecinos y turistas que buscan disfrutar de la cultura mendocina en un entorno al aire libre.
El Festival del Malbec y el Olivo forma parte del circuito de celebraciones vinculadas a la cultura del vino en Mendoza y se integra a la agenda vendimial que cada año convoca a miles de visitantes.
Con una propuesta que une tradición, gastronomía y música, la nueva edición promete volver a posicionar a Maipú como uno de los destinos más atractivos de la provincia durante la temporada de festivales.