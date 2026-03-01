Un motociclista falleció en Maipú tras chocar en soledad

Un hombre de 35 años murió esta mañana en Maipú luego de perder el control de su moto. Cómo fue el accidente.

Un motociclista de 35 años murió este domingo por la mañana tras protagonizar un accidente vial en el departamento de Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 sobre calle Don Bosco al 2100, según se informó desde la Delegación Vial Gran Mendoza.

La víctima fatal conducía una Motomel 110cc al momento del siniestro. Por motivos que son materia de investigación, el hombre perdió el dominio del rodado mientras circulaba en sentido sur a norte.

Según indiaron desde el Ministerio de Seguridad, tras perder el control de la motocicleta, el conductor terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada. El fuerte golpe le provocó lesiones de extrema gravedad.