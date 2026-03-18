Lo sorprendieron robando en una casa de Maipú, perdió una zapatilla en la huida y fue detenido

Un malviviente fue sorprendido robando la mañana de este miércoles en una casa del barrio Milac Navira de San Roque , Maipú . El sindicado ladrón intentó darse a la fuga, pero perdió una zapatilla en la huida y terminó detenido . Además, se recuperaron los elementos que había sustraído de la propiedad.

Todo comenzó a las 9.30 con un llamado a la línea de emergencias 911 , en el que alertaban sobre tres sujetos en actitud sospechosa, quienes merodeaban el interior de la citada barriada maipucina , también conocida con el nombre de Miranda Ávila .

Inmediatamente, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida ( UCAR ) de la Subcomisaría Lara y de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) se desplazaron hasta ese sector y se toparon con uno de los maleantes descendiendo por una de las paredes de una vivienda de la manzana A.

En el instante, el individuo descartó las pertenencias que estaba extrayendo del interior del inmueble y salió corriendo por calle Mitre , hacia el este, con la intención de perder de vista a los efectivos.

Por eso, se produjo una persecución a pie en la que el malviviente perdió una zapatilla en plena carrera, la cual cayó dentro de una acequia, y terminó siendo atrapado en el barrio La Sarita .

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Tras la detención, se recuperaron un parlante, una pala, un alargue, una zapa, un reflector, dos masas y una campera negra que el sospechoso sustrajo de la casa, elementos que fueron secuestrados por disposición del ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Maipú.

Por su parte, durante el procedimiento los vecinos de la zona le revelaron al personal policial que desde hace tiempo sujeto aprehendido, quien fue identificado como Valentín Luciano Flores Leyva, de 18 años, los tiene al maltraer y viene cometiendo casi a diario robos en viviendas, sobre todo durante las mañanas.

Así las cosas, el señalado ladrón fue trasladado a la Comisaría Décima, a la espera de que definan su situación procesal en la causa.