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Operativo de alto impacto en Maipú dejó 12 detenidos y un vehículo secuestrado

El operativo incluyó identificación de personas, controles vehiculares y despliegues preventivos en distintos puntos del departamento.

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Doce personas fueron detenidas duran el operativo policial

Doce personas fueron detenidas duran el operativo policial

Un operativo policial de alto impacto se desplegó en distintos sectores de Maipú con patrullajes preventivos, controles vehiculares e identificación de personas mediante sistemas biométricos, en el marco de una serie de maniobras orientadas a reforzar la presencia territorial y prevenir delitos en el departamento.

De acuerdo con información policial, el procedimiento fue coordinado por la Jefatura Departamental Maipú junto a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP), que llevaron adelante controles simultáneos sobre vehículos y personas en diferentes puntos estratégicos del departamento.

Control vial

Durante los operativos, los uniformados identificaron a 208 personas mediante sistemas biométricos y 12 de ellas quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes y distintas medidas judiciales.

Controles vehiculares y actas

En paralelo, la Policía controló 66 automóviles, 53 motocicletas y 4 colectivos que circulaban por el departamento como parte de las maniobras preventivas desplegadas durante la jornada.

Patrullajes

Además, una motocicleta fue retenida por infracciones a la normativa vigente y se labraron nueve actas viales por distintas faltas detectadas durante los controles.

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