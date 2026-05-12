Operativo de alto impacto en Maipú dejó 12 detenidos y un vehículo secuestrado

El operativo incluyó identificación de personas, controles vehiculares y despliegues preventivos en distintos puntos del departamento.

Un operativo policial de alto impacto se desplegó en distintos sectores de Maipú con patrullajes preventivos, controles vehiculares e identificación de personas mediante sistemas biométricos, en el marco de una serie de maniobras orientadas a reforzar la presencia territorial y prevenir delitos en el departamento.

De acuerdo con información policial, el procedimiento fue coordinado por la Jefatura Departamental Maipú junto a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP), que llevaron adelante controles simultáneos sobre vehículos y personas en diferentes puntos estratégicos del departamento.

Control vial

Durante los operativos, los uniformados identificaron a 208 personas mediante sistemas biométricos y 12 de ellas quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes y distintas medidas judiciales.

Controles vehiculares y actas En paralelo, la Policía controló 66 automóviles, 53 motocicletas y 4 colectivos que circulaban por el departamento como parte de las maniobras preventivas desplegadas durante la jornada.