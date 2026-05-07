Subía un cerro en Cacheuta, sufrió una fuerte caída y fue rescatado en plena madrugada

El hombre sufrió una caída en un cerro de Cacheuta y quedó atrapado durante la noche. Rescatistas trabajaron varias horas para auxiliarlo.

El hombre sufrio una caida en el Cerro Feliz Cumpleaños en Cacheuta y tuvo que ser rescatado.

Un complejo operativo de rescate tuvo lugar la madrugada de este jueves en un cerro de Cacheuta. Hasta allí llegó personal especializado para asistir a un hombre que sufrió una caída mientras se encontraba en un sector de difícil acceso en la precordillera mendocina, por lo que no podía descender por sus propios medios.

De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento comenzó cerca de las 23, luego de que las autoridades recibieran un alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) sobre una persona lesionada en inmediaciones de la estribación norte del Cerro Feliz Cumpleaños, a la altura de Ruta 82.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), que inició el ascenso para localizar al hombre entre las piedras y desniveles del terreno.

Un rescate que se extendió hasta la mañana Tras varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron encontrar al hombre enriscado y con fuertes dolores en una de sus piernas, producto de la caída sufrida en el cerro.

En primera instancia, el equipolo hidrató y estabilizó, para luego iniciar un cuidadoso operativo de descenso, utilizando equipamiento técnico de rescate de altura.