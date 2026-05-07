Una mamá agredió a una maestra y podría enfrentar prisión efectiva: el video de la agresión

Una mujer deberá enfrentar un proceso judicial tras haber atacado violentamente a la maestra de su hija. Podría ir presa.

La mujer fue apuntada por el delito de lesiones leves en concurso con amenazas en contra de la maestra de su hija.

El ataque de una mujer a la maestra de su hija en su escuela generó conmoción e indignación luego de que se viralizara el video del hecho ocurrido en Neuquén. El abogado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), detalló que la mujer agarró del pelo a una docente, la tiró al piso e intentó ahorcarla.

La gravedad del caso y su repercusión pública fueron tales que derivaron en la sanción de una ley provincial contra la violencia hacia los docentes.

El video en la escuela de Neuquén Según consta en la investigación y en los registros fílmicos, la acusada irrumpió en un aula de manera sumamente violenta.

neu El motivo de la agresión habría sido que la docente retó a la hija de la atacante. Como consecuencia, la maestra sufrió lesiones físicas y graves secuelas psicológicas, requiriendo casi un año de tratamiento especializado tras el hecho.

La situación legal y judicial La fiscalía ha caratulado la causa como lesiones leves en concurso con amenazas. Si bien este tipo de delitos suele prever penas menores a tres años —lo que permitiría una ejecución condicional sin ir a la cárcel—, la situación de la madre es complicada.