Una mamá agredió a una maestra y podría enfrentar prisión efectiva: el video de la agresión
Una mujer deberá enfrentar un proceso judicial tras haber atacado violentamente a la maestra de su hija. Podría ir presa.
El ataque de una mujer a la maestra de su hija en su escuela generó conmoción e indignación luego de que se viralizara el video del hecho ocurrido en Neuquén. El abogado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), detalló que la mujer agarró del pelo a una docente, la tiró al piso e intentó ahorcarla.
La gravedad del caso y su repercusión pública fueron tales que derivaron en la sanción de una ley provincial contra la violencia hacia los docentes.
El video en la escuela de Neuquén
Según consta en la investigación y en los registros fílmicos, la acusada irrumpió en un aula de manera sumamente violenta.
El motivo de la agresión habría sido que la docente retó a la hija de la atacante. Como consecuencia, la maestra sufrió lesiones físicas y graves secuelas psicológicas, requiriendo casi un año de tratamiento especializado tras el hecho.
La situación legal y judicial
La fiscalía ha caratulado la causa como lesiones leves en concurso con amenazas. Si bien este tipo de delitos suele prever penas menores a tres años —lo que permitiría una ejecución condicional sin ir a la cárcel—, la situación de la madre es complicada.
De acuerdo con las fuentes, la acusada posee numerosos antecedentes penales, lo que podría derivar en una condena de prisión efectiva. El abogado Mariano Mansilla enfatizó la importancia del caso, señalando que el interés primordial es dejar en claro que no se puede ingresar violentamente a una institución escolar para golpear a un docente.
Según la aplicación de la ley provincial ya mencionada, esta normativa busca proteger a los trabajadores de la educación frente a hechos similares y reforzar el respeto dentro del ámbito escolar.