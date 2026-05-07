Justicia exprés en Chacarita: lo condenaron a prisión en menos de 24 horas por atacar una pizzería

Un hombre fue condenado a prisión efectiva en menos de un día tras haber atacado a piedrazos una reconocida pizzería en el barrio porteño de Chacarita.

El caso del ataque en la pizzeria de Chacarita se resolvió en menor de 24 horas.

El ataque a piedrazos en una pizzería de Chacarita, que ocurrió en la madrugada de este martes, se resolvió en tiempo récord. En menos de 24 horas, el sujeto que perpetró la agresión fue detenido y luego condenado a prisión efectiva.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Lacroze y Álvarez Thomas. Según los registros del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), el agresor arrojó tres pedazos de baldosas contra los ventanales del local, provocando daños en el frente del comercio.

El video del ataque en Chacarita chaca pizza

Tras el ataque, los operadores de dicho ente realizaron un seguimiento del sospechoso, quien vestía un chaleco gris, campera bordó y jeans. Con esta descripción, la Policía de la Ciudad logró interceptarlo y detenerlo en el cruce de las calles Fraga y Palpa, a unas siete cuadras de la pizzería.

Cómo fue el proceso legal "exprés" Desde la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte, bajo la dirección del auxiliar fiscal Leandro Galvaire, imputó al hombre por el delito de daños. Durante la audiencia, realizada al día siguiente, el acusado reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado.