Condenaron a 13 de prisión al joven que asesinó a balazos a un exconvicto en Maipú

La Justicia mendocina dictó una condena de 13 años de prisión para Tomás Agustín Cornejo Yacante, hallado culpable por el asesinato de Job Antonio Godoy Sosa, un hecho ocurrido en diciembre de 2023 en el departamento de Maipú . El fallo representa el cierre de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad, especialmente en la zona donde ocurrió el crimen.

La pena fue establecida durante la audiencia de cesura por la jueza María Laura Guajardo, quien consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La magistrada fundamentó su decisión en la gravedad del hecho y en las circunstancias que rodearon el ataque.

Días antes de conocerse la sentencia, un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos había emitido un veredicto de culpabilidad. El debate oral se desarrolló a lo largo de tres jornadas intensas, en las que las partes expusieron sus argumentos ante los integrantes del tribunal, quienes finalmente coincidieron en la responsabilidad del imputado.

Durante el juicio , la acusación construyó su caso sobre cuatro pilares centrales: los testimonios recogidos, la evidencia científica, el análisis de material digital y la existencia de un conflicto previo entre la víctima y el acusado. Este conjunto probatorio permitió sostener una hipótesis sólida frente al jurado.

Según lo expuesto en el proceso, ese entramado de pruebas apuntó a demostrar que el hecho no fue fortuito, sino el resultado de un ataque planificado. El crimen, que terminó con la vida de Job Antonio Godoy Sosa, de 40 años, ocurrió en la zona de Tropero Sosa, en Maipú , y generó un fuerte impacto en la comunidad local.

El crimen en Maipú

El asesinato de Job Antonio Godoy Sosa ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre de 2023 en el asentamiento Yánez, en el distrito Tropero Sosa de Maipú.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a balazos cuando circulaba en motocicleta cerca de una cancha de fútbol ubicada detrás de un Centro Integrado Comunitario (CIC).

Tras escuchar los disparos, familiares y vecinos lo encontraron herido y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron que había fallecido producto de las heridas de arma de fuego.

Tras la muerte de Godoy Sosa, los detectives profundizaron su perfil y supieron que sólo hacía dos meses que había salido de la cárcel y tenía abundantes antecedentes por diferentes delitos. Además, llegaron al dato de que estaba enemistado con algunos personajes del asentamiento donde fue ultimado.

Así, mediante esas averiguaciones y la declaración de un testigo presencial que fue clave para la investigación, Cornejo Yacante quedó sindicado desde un principio como posible autor del hecho de sangre y fue detenido a los pocos días.

Poco más de dos años después del crimen, el único sospechoso terminó siendo hallado culpable por un jurado popular y el próximo viernes será condenado.