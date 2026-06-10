Mató a la salida de un boliche en Mendoza, le dieron 12 años de cárcel y ahora volvió a ser condenado

Hace poco más de una década que Paulo Matías Gutiérrez Espíndola mató a tiros a un joven a la salida del boliche La Vega Disco de Rodeo del Medio, Maipú . Por ese hecho, fue sentenciado a 12 años de cárcel y con el tiempo cumplió la pena. Recientemente, volvió a caer por un ataque armado y ahora fue condenado .

El episodio que desembocó en el reciente fallo en su contra tuvo lugar el 22 de febrero de este año, alrededor de la 1, cuando Gutiérrez Espíndola protagonizó una fuerte pelea contra un vecino llamado Andreas Marcelo José Herrera , en el barrio 25 de Mayo del citado distrito maipucino.

Acto seguido, el convicto sacó un arma de fuego , le apuntó a su rival y efectuó entre tres y seis disparos. A raíz de eso, uno de los proyectiles le impactó a la víctima en el muslo derecho.

El herido tuvo que ser hospitalizado y las heridas sufridas lo mantuvieron más de un mes hospitalizado. En tanto, el autor se dio a la fuga, pero no tardó en caer en las garras policiales y ser puesto a disposición de la Justicia.

Semanas después de ser detenido, este lunes terminó confesando que cometió el ataque armado, en el marco de un juicio abreviado inicial que acordaron entre la defensa y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lideró la instrucción.

Así, Gutiérrez Espíndola fue sentenciado a la pena de 1 año y 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de lesiones graves dolosas agravadas, detallaron las fuentes judiciales consultadas. Además, la jueza Patricia Sánchez, del Juzgado Penal Colegiado N°2, también le declaró la reincidencia, por contar con condenas previas.

El crimen a la salida del boliche

La información sostiene que la madrugada del 9 de febrero de 2014, Gutiérrez Espíndola salió del boliche La Vega Disco y allí se inició una pelea entre un amigo suyo y un joven llamado Diego Moisés Miranda, quien tenía 24 años.

En medio del altercado, el ahora condenado empuñó un revólver calibre 22 y disparó en cuatro oportunidades contra la humanidad de la víctima, provocandole la muerte.

2026-06-09 23_56_05-La vega Disco — Mozilla Firefox El predio donde solía funcionar el boliche La Vega Disco, en Rodeo del Medio. Google Street View.

Tras el hecho, Gutiérrez Espíndola fue detenido y en su casa secuestraron dos armas de fuego, situación que lo complicó en la causa por el homicidio de Miranda.

En junio del año siguiente, llegó a juicio oral y declaró que se defendió de una agresión previa por parte de Miranda. No obstante, la versión de que se trató de un caso de legítima defensa no resultó creíble y la extinta Primera Cámara del Crimen lo condenó a la pena de 12 años de encierro como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.