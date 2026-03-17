Persecución y dos detenidos por el robo a un carrito de comidas en Maipú

El robo tuvo como blanco a un carrito de comidas de la Ruta 7. Además de las detenciones, se recuperaron los elementos sustraídos en el lugar.

Dos malvivientes fueron detenidos la noche del lunes por el robo a un carrito de comida rápida en Maipú. Fue luego de una persecución que los presuntos autores del ilícito cayeron en las garras policiales y fueron puestos a disposición de la Justicia. Además, se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

El procedimiento tuvo su inicio cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) recorrían las calles del departamento como parte de sus tareas de prevención y fueron alertados sobre movimientos sospechosos en el food truck que funciona cerca del puente de calle Isidro Maza y Ruta 7, en el distrito de Rodeo del Medio.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que el carrito de comidas tenía una chapa doblada hacia el exterior, lo que evidenciaba un ingreso forzado. Casi al mismo tiempo, dos individuos salieron desde el interior y al notar la presencia policial salieron corriendo, en un desesperado intento por darse a la fuga.

Persecución exprés y detención De inmediato, los efectivos iniciaron una persecución que culminó a unos 150 metros del lugar, donde lograron la aprehensión de ambos sospechosos.

Pero eso no fue todo, ya que el personal policial recuperó una garrafa de 10 kilos, condimentos y dos cuchillos, pertenencias que los autores habían sido sustraídos del local gastronómico móvil.