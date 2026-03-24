Su camión cayó al río, el chofer quedó atrapado en la cabina y logró salvarse

El siniestro ocurrió en la autopista Rosario–Santa Fe. El conductor del camión logró salir por la ventanilla de la cabina y fue rescatado por pescadores.

Una escena dramática se vivió el lunes por la tarde en la autopista Rosario –Santa Fe, a la altura del río Carcarañá, donde un camión cayó desde un puente y terminó completamente sumergido. Pese a la violencia del impacto, el chofer logró sobrevivir y salir por sus propios medios tras quedar atrapado en la cabina.

El hecho ocurrió en el kilómetro 29, en cercanías de La Ribera, cuando un camión Ford Cargo 1722 que circulaba en sentido hacia la capital provincial perdió el control, rompió la baranda de contención y se precipitó al vacío. El vehículo, que no transportaba carga, cayó a un sector del río con varios metros de profundidad.

El conductor, un hombre de unos 45 años oriundo de Pilar, relató que no pudo abrir la puerta de la cabina por la presión del agua, pero logró bajar la ventanilla y escapar apenas el rodado impactó contra el río. “No pude abrir la puerta, pero sí bajar la ventanilla”, contó tras el dramático episodio.

El rescate del conductor del camión Ya fuera del vehículo, pidió ayuda a los gritos y fue auxiliado por pescadores que se encontraban a unos 150 metros del lugar, quienes lograron extraerlo del agua y ponerlo a salvo en la orilla. Minutos después, fue asistido por personal de Protección Civil y bomberos que circulaban por la zona.

Según confirmó el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, el chofer se encontraba lúcido y fuera de peligro, aunque fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo para su evaluación. Presentaba traumatismo de tórax cerrado y escoriaciones, por lo que quedó en observación.