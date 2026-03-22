Dos camiones chocaron en la Ruta 7 a la altura de Uspallata

Un accidente vial se registró en la zona de Uspallata, sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1140.

Un accidente vial se registró en la zona de Uspallata, sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1140, en cercanías de un puente. El hecho involucró a dos camiones que protagonizaron una colisión por alcance, cuando uno de los vehículos impactó desde atrás al otro en plena traza de alta montaña.

De acuerdo a la información preliminar, uno de los rodados transportaba material considerado peligroso, lo que generó preocupación inicial entre quienes circulaban por el lugar. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se registraron daños en la válvula de seguridad, evitando así cualquier tipo de derrame o situación de riesgo adicional.

A pesar de la magnitud potencial del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores resultaron ilesos, lo que llevó tranquilidad en un escenario que, por sus características, podría haber tenido consecuencias más graves.