Ruta 7: gran operativo en Potrerillos tras el vuelco de un camión

Un camión volcó en Potrerillos en las inmediaciones del complejo Pueblo del Río.

Hay un gran operativo este martes en Potrerillos tras el vuelco de un camión en las inmediaciones del complejo Pueblo del Río, en Potrerillos. El hecho se produjo pasadas las 8:30 de la mañana y actualmente hay media calzada obstruida.

Hay demoras para circular sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1108, en la zona de La Quebrada del 60.

En el lugar trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza. Se recomienda circular con extrema precaución.