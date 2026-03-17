A contramano y en reversa: la temeraria persecución de un conductor borracho en Río Negro

Un conductor alcoholizado protagonizó una peligrosa persecución en Cipolletti, manejó en contramano y en reversa por la Ruta 22 antes de ser detenido.

Un nuevo hecho de imprudencia al volante ocurrió esta vez en Cipolletti, provincia de Río Negro, después de que un conductor borracho a bordo de una camioneta protagonizara una tremenda persecución tras conducir no solo en contramano sino también en reversa sobre la Ruta 22, en el ingreso a la ciudad, en una de las zonas más transitadas.

Según trascendió, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 y, al toparse con un control policial a la salida de la ciudad, limítrofe con la ciudad de Neuquén, decidió dar marcha atrás.

El video del hombre manejando en contramano Conductor contramano Río Negro Una secuencia que quedó captada por un testigo que lo grabó y subió el video a redes sociales, donde se observa cómo el hombre, al llegar a la circunvalación, gira e intenta escapar de una patrulla rumbo a la ruta 151.

Luego de una persecución de varios kilómetros, el conductor, que circulaba alcoholizado y sin patente en su vehículo, fue detenido a partir de las cámaras de seguridad.