Descontrol en la Panamericana: una mujer manejó 6 kilómetros en contramano, desató una persecución y provocó un fuerte choque

Una mujer manejó en contramano por la Panamericana en la zona de Campana, desató una persecución policial y provocó un fuerte choque durante el operativo.

El final del operativo ocurrió en la zona de Schinoni y colectura sur, luego de circular 6 kilómetros en contramano por Panamericana.

El hecho ocurrió este fin de semana en la zona de Campana, después de que una mujer manejara en contramano por el carril rápido de la Autopista Panamericana. Esta situación desató un fuerte descontrol en la autopista: las imágenes muestran a los autos que circulaban esquivando el vehículo mientras se iniciaba una persecución policial que además terminó con un fuerte choque.

La persecución comenzó en la zona de la subida norte, donde se puede observar a la mujer, a bordo de un Toyota Corolla, circulando en contramano. Rápidamente, a través de las cámaras de seguridad se ve cómo varios patrulleros comienzan a perseguirla para intentar que la conductora frenara.

El fuerte choque a raíz de la persecución Persecución Panamericana En medio del operativo también se produjo un fuerte choque frontal entre una camioneta y uno de los patrulleros que participaba de la persecución, a la altura del kilómetro 70. Si bien no se detectaron heridos de gravedad, tanto el conductor de la camioneta como los efectivos debieron ser trasladados a un hospital.

El final de la persecución se dio seis kilómetros después, en la zona de Schinoni y colectora sur, donde los efectivos buscaron bloquearle el paso para obligarla a disminuir la velocidad.