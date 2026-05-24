Panamericana: habilitaron el tránsito tras más de 25 horas por la caída de un puente peatonal

El tránsito en la autopista Panamericana quedó normalizado este domingo por la madrugada luego de más de 25 horas de cortes y demoras tras el derrumbe de un puente peatonal en el ramal Campana, a la altura de Escobar.

Este accidente demoró sobre todo a los hinchas del club River Plate que se dirigían con destino a Córdoba donde se disputa la final del Torneo Apertura 2026 contra Belgrano de Córdoba.

El accidente en la Panamericana que generó demoras y caos.

El accidente ocurrió el sábado a las 4:37 en el kilómetro 49,850, cuando un camión cargado con arena impactó contra uno de los pilares del puente peatonal ubicado en la zona del puente Escobar. Según las primeras informaciones, el vehículo habría perdido el control tras la explosión de uno de sus neumáticos.

Como consecuencia del choque, la estructura colapsó sobre la calzada y provocó complicaciones en ambos sentidos de circulación. Otro camión quedó atrapado debajo de los restos del puente y también se vio involucrado un automóvil particular. No se reportaron heridos de gravedad.

Tras las pericias ordenadas por la fiscalía, en las que participaron especialistas provinciales y federales, comenzaron los trabajos para desmontar la estructura dañada y remover los vehículos involucrados.

El megaoperativo que llevó casi un día

Las tareas estuvieron a cargo de Autopistas del Sol (AUSOL), concesionaria de la traza, que desplegó un operativo con más de 70 personas entre técnicos, operadores y personal de seguridad vial. Para retirar los restos del puente se utilizaron grúas de gran porte, hidrogrúas, camiones volcadores y maquinaria pesada.

image El operativo para liberar la Panamericana luego del terrible accidente que provocó la caída de un puente. Federico Etienot / MDZ

Debido a la complejidad del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante más de un día y recién pudo habilitarse nuevamente este domingo a las 5:20.

Durante gran parte del sábado se realizaron desvíos y cortes preventivos entre los kilómetros 50 y 51,5 de la autopista, una situación que generó importantes demoras para quienes circulaban hacia el norte bonaerense.