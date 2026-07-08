Mi Argentina sumó una nueva función para ver el recibo de sueldo desde el celular: cómo funciona

Ahora los trabajadores registrados puedan consultar el recibo de sueldo desde Mi Argentina, en el celular, a través de la sección Mi Liquidación Digital.

Cómo consultar tu recibo de sueldo desde la app Mi Argentina.

La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva herramienta para que los trabajadores registrados consulten su recibo de sueldo desde el celular. La función integra el servicio Mi Liquidación Digital y busca facilitar el acceso a la información laboral sin necesidad de ingresar a otras plataformas.

La app Mi Argentina permite consultar el recibo de sueldo desde la sección Mi Liquidación Digital. Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina La nueva funcionalidad está disponible a través del servicio Mi Liquidación Digital, desarrollado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para acceder, los usuarios deben seguir estos pasos:

Descargar o actualizar la aplicación Mi Argentina.

Iniciar sesión con la cuenta personal.

Ingresar a la sección Mi Liquidación Digital.

Si se trabaja para más de un empleador, seleccionar cuál se desea consultar.

Visualizar el recibo de sueldo con el detalle de la liquidación. Además de consultar la información, los trabajadores pueden realizar una denuncia desde la misma plataforma si detectan diferencias entre el salario informado por el empleador y el efectivamente percibido.

Quiénes pueden usar Mi Liquidación Digital El servicio está destinado a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado cuyos empleadores presenten las liquidaciones mediante el Libro de Sueldos Digital.

De esta manera, los empleados alcanzados pueden acceder a sus recibos de sueldo desde una única plataforma, sin necesidad de realizar trámites adicionales o ingresar a otros sistemas.