Cómo trabajará el comercio el viernes 10 y qué pasa con el feriado del 9 de julio

El comercio en Mendoza trabajará con normalidad el viernes 10 de julio, declarado día no laborable, mientras que la modalidad de atención durante el feriado del 9 de Julio está siendo evaluada por el sector. Así lo informó el titular del Cecitys, Adrián Alín, quien además describió un escenario de ventas estancadas y remarcó la necesidad de reactivar el consumo.

Entrevistado en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Alín explicó que el funcionamiento durante el feriado del miércoles 9 de julio aún no está definido. "Lo que se va a definir ahora cerca del mediodía en la encuesta del día jueves del 9 de julio", señaló, al indicar que el relevamiento entre los comerciantes permitirá establecer el nivel de adhesión.

En cambio, aseguró que el viernes 10 la actividad será habitual . "El viernes se va a laborar normalmente porque es día no laborable, feriado puente", afirmó. Ante la consulta sobre si habrá normalidad en los comercios de la Ciudad de Mendoza, ratificó: "Sí, sí".

Respecto de la jornada previa, atravesada por el partido de la Selección Argentina, indicó que no estaba previsto un cierre generalizado de los locales. "La dinámica sería horario normal", sostuvo, y explicó que "hay muchas empresas que han dado al personal el 50, el 80%, empresas que tienen mucho personal, la disponibilidad de poder mantener abiertos los locales".

Además, agregó que "aquellos cuentapropistas, algunos han dicho que van a cerrar y van a volver a abrir".

Ventas estancadas y expectativa por una recuperación del consumo

Consultado por la situación del comercio, Alín indicó que los últimos datos muestran una leve mejora, aunque insuficiente para revertir la caída acumulada.

"En la encuesta de CAME, que nosotros somos parte, es 0,9. Es un promedio de todos los rubros de todo el país. Es como haberse mantenido después de las bajas que hemos venido teniendo sostenidas. No alcanza para la recuperación", afirmó.

Sobre el impacto del contexto económico en las ventas, consideró que el impulso no proviene de factores coyunturales, sino del ingreso del medio aguinaldo. "Cuando no hay plata, no hay plata. Lo que sí ha ayudado es que se está pagando con un gran esfuerzo el aguinaldo. Y eso es lo que mueve. La gente no guarda. Entonces eso sí mueve el consumo interno", concluyó.