Simuló ser un cliente, sacó un arma de fuego y robó $600 mil en una panadería de Godoy Cruz
El delincuente armado simuló ser un cliente, amenazó a empleados y clientes con un arma de fuego y huyó con la recaudación del comercio y un teléfono celular.
Un violento asalto se registró durante la noche del domingo en una panadería ubicada sobre calle Perito Moreno, en Godoy Cruz, donde un delincuente irrumpió en el local , saco un arma de fuego y escapó con dinero en efectivo y un teléfono celular. El malviviente se dio a la fuga tras el robo.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, cuando el sospechoso ingresó al comercio haciéndose pasar por un cliente. Una vez en el interior, extrajo un arma de fuego y amenazó a los presentes para exigir la entrega del dinero.
Escapó con la recaudación del comercio
De acuerdo con la denuncia, el asaltante se apoderó de aproximadamente $600.000 correspondientes a la recaudación del local y también robó el teléfono celular de uno de los clientes antes de darse a la fuga.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID), por disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que ordenó las primeras medidas para intentar identificar al autor del robo.