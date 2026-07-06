Simuló ser un cliente, sacó un arma de fuego y robó $600 mil en una panadería de Godoy Cruz

El delincuente armado simuló ser un cliente, amenazó a empleados y clientes con un arma de fuego y huyó con la recaudación del comercio y un teléfono celular.

El delincuente armado entro a la panaderia,amenazo a los presentes y se robo la recaudación del local. (foto ilustrativa).

Un violento asalto se registró durante la noche del domingo en una panadería ubicada sobre calle Perito Moreno, en Godoy Cruz, donde un delincuente irrumpió en el local , saco un arma de fuego y escapó con dinero en efectivo y un teléfono celular. El malviviente se dio a la fuga tras el robo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, cuando el sospechoso ingresó al comercio haciéndose pasar por un cliente. Una vez en el interior, extrajo un arma de fuego y amenazó a los presentes para exigir la entrega del dinero.

Escapó con la recaudación del comercio De acuerdo con la denuncia, el asaltante se apoderó de aproximadamente $600.000 correspondientes a la recaudación del local y también robó el teléfono celular de uno de los clientes antes de darse a la fuga.