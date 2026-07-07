Hoy juega Argentina los octavos del Mundial y así atenderán los comercios de Mendoza

La jornada de este martes estará marcada por el encuentro de la Selección, pero cómo se adapta el comercio de la Ciudad al episodio mundialista.

En plena temporada de vacaciones de invierno, los centros comerciales de la Ciudad continuarán atendiendo durante el partido de la Selección Argentina.

Desde las 13.00 la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y como todos los argentinos, los mendocinos seguirán atentamente el partido.

Es por esto que tal como ocurre cada vez que el equipo nacional juega en horario laboral, el funcionamiento del comercio vuelve a estar entre las principales consultas.

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que numerosos comercios permanecerán abiertos de corrido durante el encuentro. También señalaron que cada negocio organizará a sus equipos para que los trabajadores puedan disfrutar del partido sin dejar de brindar atención.

Una jornada especial para el comercio El Mundial volverá a modificar la rutina de la jornada, aunque numerosos comercios mantendrán la atención durante el partido de Argentina. Alf Ponce Mercado / MDZ Desde la entidad invitaron tanto a mendocinos como a turistas a recorrer los centros comerciales de la Ciudad durante estas vacaciones de invierno. La intención es sostener la actividad comercial mientras el país acompaña a la Selección en un nuevo desafío mundialista.