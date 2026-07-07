Hoy juega Argentina los octavos del Mundial y así atenderán los comercios de Mendoza
La jornada de este martes estará marcada por el encuentro de la Selección, pero cómo se adapta el comercio de la Ciudad al episodio mundialista.
Desde las 13.00 la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y como todos los argentinos, los mendocinos seguirán atentamente el partido.
Es por esto que tal como ocurre cada vez que el equipo nacional juega en horario laboral, el funcionamiento del comercio vuelve a estar entre las principales consultas.
La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que numerosos comercios permanecerán abiertos de corrido durante el encuentro. También señalaron que cada negocio organizará a sus equipos para que los trabajadores puedan disfrutar del partido sin dejar de brindar atención.
Una jornada especial para el comercio
Desde la entidad invitaron tanto a mendocinos como a turistas a recorrer los centros comerciales de la Ciudad durante estas vacaciones de invierno. La intención es sostener la actividad comercial mientras el país acompaña a la Selección en un nuevo desafío mundialista.
Cecitys remarcó además que elegir los comercios locales representa un respaldo para las PyMEs, ayuda a sostener el empleo y acompaña el crecimiento de Mendoza. Así, el movimiento comercial continuará durante una de las jornadas más esperadas por los hinchas argentinos.