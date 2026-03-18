Un jurado popular halló culpable al detenido por el asesinato de un exconvicto en Maipú

Un jurado popular declaró culpable la tarde de este miércoles a Tomás Agustín Cornejo Yacante por el asesinato de Job Antonio Godoy Sosa , un exconvicto acribillado a balazos a fines de 2023 en Maipú . Los jueces de los hechos se inclinaron por la hipótesis de la fiscalía y determinaron el acusado fue el autor del hecho de sangre.

De esa forma, el único detenido que tenía la causa liderada por la fiscal Andrea Lazo , será condenado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fueg o, que prevé penas de 10 años y 8 meses a 33 años y 3 meses de prisión.

En ese sentido, el castigo lo definirá la jueza técnica del proceso, Laura Guajardo , durante el juicio de cesura que fue programada para el próximo viernes a las 9. En esa audiencia, los fiscales, el querellante y la defensa expondrán ante la magistrada y solicitarán la pena que crean correspondiente para el imputado.

A partir de eso, Guajardo analizará los argumentos de las partes, establecerá la pena y dictará la sentencia definitiva contra Cornejo Yacante.

El asesinato de Job Antonio Godoy Sosa ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre de 2023 en el asentamiento Yánez, en el distrito Tropero Sosa de Maipú .

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a balazos cuando circulaba en motocicleta cerca de una cancha de fútbol ubicada detrás de un Centro Integrado Comunitario (CIC).

Tras escuchar los disparos, familiares y vecinos lo encontraron herido y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron que había fallecido producto de las heridas de arma de fuego.

Portada JOB ANTONIO GODOY Job Antonio Godoy Sosa, el exconvicto asesinado. MDZ.

Tras la muerte de Godoy Sosa, los detectives profundizaron su perfil y supieron que sólo hacía dos meses que había salido de la cárcel y tenía abundantes antecedentes por diferentes delitos. Además, llegaron al dato de que estaba enemistado con algunos personajes del asentamiento donde fue ultimado.

Así, mediante esas averiguaciones y la declaración de un testigo presencial que fue clave para la investigación, Cornejo Yacante quedó sindicado desde un principio como posible autor del hecho de sangre y fue detenido a los pocos días.

Poco más de dos años después del crimen, el único sospechoso terminó siendo hallado culpable por un jurado popular y el próximo viernes será condenado.