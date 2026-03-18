Le dio una golpiza a su amante, lo denunciaron y cayó cuando fue a proponerle matrimonio en plena madrugada

La mujer denunció al hombre por una golpiza y colocaron consigna policial en su casa de Maipú. Cuando el sujeto volvió para pedirle matrimonio, fue detenido.

Un caso de violencia de género ocurrido el martes en Maipú, terminó con la detención del sospechoso a pocas horas de ser denunciado. La víctima acudió a la Justicia luego de sufrir una golpiza y la Justicia colocó una consigna policial en su domicilio. Momentos después, el sujeto regresó al lugar para proponerle matrimonio a la mujer y fue aprehendido.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que durante la noche del martes, las autoridades policiales y judiciales tomaron conocimiento sobre una mujer que fue víctima de una salvaje paliza por parte de un hombre con el que mantenía una relación sentimental, en su domicilio del barrio Belgrano, en el distrito maipucino de San Roque.

El relato de la víctima de violencia de género De acuerdo con la denuncia que radicó la mujer, el sujeto la golpeó fuertemente hasta dejarla inconsciente, mientras estaban afuera de la vivienda. Luego, la siguió agrediendo físicamente y la llevó arrastrando hasta el interior del inmueble, donde la abandonó y se dio a la fuga.

Tras eso, la mujer se presentó en una sede judicial y radicó denuncia correspondiente, aportando la identidad del autor de la agresión (se reservan las identidades porque se trata de una causa de instancia privada). Ante la gravedad de la situación, desde la Oficina Fiscal Maipú dispusieron colocar una consigna policial en la vivienda de la víctima, con la finalidad de evitar un nuevo ataque.

La insólita captura del sospechoso Fue así que, ya pasada la medianoche de este miércoles, policías de la Subcomisaría Lara se dirigieron hasta la casa de la mujer para instalar la consigna. En ese momento, la mujer fue entrevistada por los uniformados y les contó que el sindicado agresor la estuvo llamando insistentemente durante las últimas horas y cuando lo atendió le dijo que se quería casar con ella a primera hora y que estaba yendo a su domicilio para proponérselo personalmente.