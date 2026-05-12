Detuvieron a un hombre por crear imágenes sexuales con IA de mujeres en Salta

Un hombre fue detenido e imputado en la provincia de Salta acusado de generar y difundir imágenes sexuales falsas realizadas con Inteligencia Artificial (IA) a partir de fotografías de mujeres obtenidas en redes sociales. Entre las denunciantes se encuentra la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, quien imputó al acusado por el delito de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiterada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal salteño, la causa comenzó luego de que once mujeres detectaran la circulación de imágenes manipuladas digitalmente en un sitio web de contenido sexual.

De acuerdo con la pesquisa, el acusado habría utilizado fotografías extraídas de plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp para crear las imágenes falsas.

Las víctimas tomaron conocimiento de la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril. A partir de las denuncias, la fiscalía avanzó sobre las huellas digitales dejadas durante la actividad online del sospechoso, lo que permitió identificarlo y ordenar un allanamiento.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía, quienes secuestraron distintos dispositivos electrónicos y material informático que ahora será sometido a peritajes.

Desde la fiscalía sostuvieron que los hechos encuadran dentro de la denominada violencia de género digital, debido al daño psicológico, personal y social generado sobre las denunciantes.

Además, señalaron que varias de las víctimas tienen participación activa en ámbitos académicos y espacios vinculados con la defensa de derechos y políticas de igualdad de género, lo que profundizó el impacto público de las publicaciones.

La investigación continúa y no descartan nuevas medidas judiciales en función del análisis del material secuestrado.