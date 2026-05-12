De qué acusaron al hombre y la mujer detenidos por tener sexo en un avión a Rosario

La causa contra el hombre de 54 años y la mujer de 59 acusados de tener sexo en un avión que aterrizaba en Rosario avanzará en la Justicia provincial. Ambos habían sido demorados tras una denuncia realizada por personal de la aerolínea y ahora el expediente quedará en manos de una fiscalía especializada.

El episodio ocurrió el pasado viernes 8 de mayo en un vuelo de Copa Airlines que arribó al Aeropuerto Internacional de Rosario desde Panamá.

Según el parte policial, personal de la compañía aérea denunció que un hombre y una mujer fueron vistos con “sus prendas bajas” dentro de la aeronave mientras realizaban exhibiciones de carácter sexual en primera clase.

De acuerdo con la información difundida por el periodista rosarino Eric Tropper, la causa será derivada a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual. No obstante, el delito imputado no contempla penas de prisión efectiva, sino alternativas judiciales como el pago de una caución, tareas comunitarias, reglas de conducta o donaciones a entidades benéficas.

Los acusados, identificados como Mauricio C. y Sandra O., fueron demorados apenas descendieron del avión bajo la figura de exhibicionismo público. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría 12ª, ubicada en el barrio Ludueña de Rosario.

Según trascendió, ambos se habrían conocido durante el propio viaje y el episodio fue advertido por otra pasajera que se encontraba junto a su nieta menor de edad. Esa situación derivó en la intervención de la tripulación y luego en la denuncia formal ante las autoridades.