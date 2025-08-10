+VINO: la nueva sección de MDZ que celebra la cultura del vino en Mendoza

MDZ y El Generador lanzan +VINO, un espacio audiovisual exquisito sobre historia, sabores y experiencias que rodean al vino. Estrena el 18 de agosto.

Mendoza -donde nacimos- es sinónimo de vino. Y desde ahora, también lo será de contenidos audiovisuales que lo exploran desde todos los ángulos. +VINO es la nueva apuesta de la productora mendocina El Generador en alianza con MDZ: una sección dedicada por completo al universo vitivinícola, con una mirada contemporánea, dinámica y emocionante.

Habrá series sobre gastronomía, fiestas y festivales, coctelería, arquitectura vitivinícola, sostenibilidad, experiencias de enoturismo y mucho más. Porque el vino es mucho más que una bebida: es historia, identidad, innovación y comunidad.

ANIMATE A PROBAR | +VINO Una propuesta para disfrutar… y para conectar El estreno será el 18 de agosto, con nuevos capítulos todos los jueves por MDZ. +VINO no solo está pensado para amantes y curiosos del vino: también es una oportunidad para que bodegas, marcas e instituciones cuenten su historia de forma auténtica, con producciones audiovisuales a medida que transmiten identidad, valores y experiencias.

Una alianza con sello mendocino El Generador cuenta con más de 15 años de trayectoria en cine, televisión y plataformas digitales, con producciones premiadas en festivales nacionales e internacionales. Con +VINO, la productora crea un espacio exclusivo para quienes aman el vino, donde cada copa es el inicio de una historia.

Más sobre su trabajo: elgeneradorvideo.com.ar