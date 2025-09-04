Felipe Staiti lleva el vino mendocino de la mesa familiar a la enología de élite

En Mendoza , el vino no es solo una bebida: es parte de la identidad cultural. Felipe Staiti , músico y ahora también productor , recuerda cómo esta tradición lo acompañó desde la mesa familiar hasta proyectarse en el mundo con etiquetas propias que hoy recorren distintos continentes.

Embed - FELIPE STAITI, El Vino es el Hilo Invisible que Nos Une | ENTREVISTAS

Desde niño, Staiti vivió el vino como un código cotidiano en almuerzos y celebraciones. Con los años, esa costumbre se transformó en destino: junto al reconocido enólogo Marcelo Pelleriti, comenzó a elaborar vinos de alta gama. “El vino sigue siendo emoción”, asegura, más allá de la técnica y la ciencia.

El salto a la enología surgió gracias a una invitación de Pelleriti. Así nació Vértigo, su primer vino Syrah-Malbec, seguido por Euforia, un Malbec homenaje a Mendoza. Sus etiquetas conquistaron mercados como China, Alemania y Australia con puntajes destacados.

Embed - FELIPE STAITI, Hacer vino | ENTREVISTAS

“Vino en balde”: la anécdota que define a Mendoza

Staiti recuerda una historia juvenil en Valle Grande: un hombre que se acercó con “un balde rojo lleno de vino blanco”. Para él, esa imagen resume la esencia popular del vino mendocino: cercano, cotidiano y auténtico.

Embed - FELIPE STAITI, La Anécdota sobre el vino en balde y Los Enanitos Verdes | ENTREVISTAS

El secreto del éxito: entre lo cotidiano y lo excepcional

Felipe Staiti

Para Staiti, tanto la música como el vino son puentes de emociones. Sus vinos hoy son reconocidos internacionalmente, pero conservan el espíritu mendocino que los inspira. “No sé cuál será el próximo capítulo, pero sé que esta historia ya dejó huella”, afirma.

